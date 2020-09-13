جان شيدجن مديرا للمبيعات في “BMW” بدبي

دبي- يسر المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل والموزع المعتمد لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، الإعلان عن تعيين جان شيدجن في منصب مدير المبيعات الوطنية.

وبفضل مسيرته المهنية التي امتدت لقرابة عقدين من الزمن في صناعة السيارات، فإن جان شيدجن يقدم خبرة هائلة إلى منصبه الجديد، بعدما سبق له وعمل في مناصب مختلفة في المبيعات والتسويق في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد الدولي.

ومؤخراً، شغل شيدجن منصب مدير قسم مبيعات السيارات في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين في الكويت. كما عمل سابقاً مع شركات مثل يونايتد موتورز، وفيات كرايسلزر أوتوموبيلز، وفولكس فاجن جروب.

في منصبه الجديد، سيركز السيد شيدجن على تعزيز تجربة العملاء خلال رحلة الشراء الخاصة بهم، ووضع وتنفيذ خطط الانتشار في السوق. وإلى جانب زملائه، سيعمل على تطوير الاستراتيجيات الحالية على المدى القصير والطويل بهدف تحقيق النمو المستدام لوكلاء المركز الميكانيكي للخليج العربي.

وفي تعليق له، قال أيهان أولشر، الرئيس التنفيذي في المركز الميكانيكي للخليج العربي: “نرحب بحرارة بانضمام جان شيدجن إلى الفريق، ونحن على ثقة من أن خبرته العميقة ستدعم قدرتنا على البقاء في المقدمة في هذه الظروف المتغيرة”. “لقد كان شيدجن قوة دافعة لنجاح العديد من العلامات التجارية، ونتطلع إلى أن يقود قسم مبيعات المركز الميكانيكي للخليج العربي لتحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز رضا العملاء”.