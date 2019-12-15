جاهة تطوي الخلاف بين الوحدات والأهلي

عمان-الغد- قام رئيس الهيئة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان ويرافقه نائب رئيس دائرة الحكام م.احمد التيجاني، والمدير الفني للنادي الأهلي هيثم طليب، ونجم المنتخب الوطني سابقاً أيمن دعيس، والسيد حسين شاهر والد اللاعب محمد شاهر بزيارة مخيم الوحدات بجاهة كريمة لطي صفحة الخلاف مع جماهير الوحدات إثر الأحداث الأخيرة التي تداعت قضيتها.

وكان في استقبال الجاهة رئيس النادي د.بشار حوامدة، وأمين السر عوض الأسمر، والناطق الإعلامي وليد السعودي، ومدير نشاط كرة السلة م.حاتم أبو معيلش، وم.علي مسلم، ومدير النادي عبد الحكيم السيناوي، وعدد من أبناء مخيم الوحدات.

وطالب عليان خلال الجاهة على ضرورة وأد الخلاف الحاصل، مشيراً إلى أن نادي الوحدات لطالما كان أحد أهم الأندية الداعمة للعبة، مشيداً بجماهيره وانضباطيتها، ومطالباَ بكرم أهل المخيم وجماهيره بالصفح والعفو عن ما قام به لاعبو الأهلي، وهو ما قابله رئيس النادي د.بشار حوامدة والذي تحدث بإسم الجماهير والمخيم مؤكداً على أن طيب أخلاق وأصالة هذه الجماهير حتمت عليها التنازل رسمياً إكراماً لله ورسوله ولصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مؤكداً على أن ما حصل ما هو إلا سحابة عابرة، ومرت مرور الكرام نظير العلاقة الطيبة التي تربط الوحدات والأهلي وجماهير الفريقين.