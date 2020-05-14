جاهزية أي لقاح ضد كورونا يحتاج إلى عام في أحسن الأحوال

عمان -أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم، أن لقاحا ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال سنة “وفق أفضل السيناريوهات”، وذلك استنادا الى المعطيات المتوافرة حاليا عن الأبحاث الجارية.

وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، اليوم الخميس نقلته شبكة يورونيوز الأروبية: “هناك إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له”.

واضاف كافاليري، إن الموافقة على الأدوية لعلاج فيروس كورونا قد تكون ممكنة “قبل الصيف”، مستشهدا بالتجارب السريرية الجارية.

وتشير النتائج المبكرة الأخيرة للعقار “ريمديسيفير” إلى أنه يمكن أن يساعد المرضى على التعافي من الفيروس بشكل أسرع.

وعلى الرغم من أن تطوير اللقاح يستغرق عادةً سنوات، قال كافاليري إنه إذا أثبتت بعض اللقاحات التي تم اختبارها، أنها فعالة، فقد يتم ترخيصها في وقت مبكر بداية العام المقبل.(بترا)