جايدون سانشو إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو

لندن – انضم المهاجم الدولي الإنكليزي الشاب جايدون سانشو الى مواطنه مانشستر يونايتد من بوروسيا دورتموند الألماني بعقد حتى 2026 مقابل 85 مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن الناديان الجمعة.

وقال النادي الإنكليزي “يُسعد مانشستر يونايتد أن يعلن التوقيع مع جايدون سانشو، شرط الحصول على التصريح الدولي، للإبقاء عليه في النادي حتى حزيران/يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

ويعتبر ابن الـ21 عاماً من أبرز المهاجمين الواعدين في القارة الأوروبية، وقد سعى يونايتد في السابق لضمه من دون أن ينجح، لكنه تمكن الآن من اتمام الصفقة.

وسجل سانشو 50 هدفاً مع 64 تمريرة حاسمة في أربعة مواسم قضاها مع بوروسيا دورتموند بحسب ما أشار يونايتد، وهو كان هذا الصيف ضمن تشكيلة المنتخب الإنكليزي الذي وصل الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، ما جعل اللاعب الأسود البشرة وزميلاه بوكايو ساكا وماركوس راشفورد ضحية للاساءات العنصرية نتيجة فشلهم في ترجم ركلاتهم الترجيحية.

وقال سانشو في بيان نشره يونايتد “سأكون دائماً ممتناً لدورتموند لأنه منحني فرصة للعب كرة القدم مع الفريق الأول، على الرغم من أني كنت أعرف دائماً بأني سأعود الى إنكلترا في أحد الأيام”.

واعتبر أن “فرصة الانضمام الى مانشستر يونايتد هي حلم أصبح حقيقة وأتطلع بشوق للتأدية في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنه (يونايتد) فريق شاب ومثير، وأنا أعلم أنه يمكننا معاً تطوير شيء مميز لتحقيق النجاح الذي يستحقه المشجعون”.

وختم “أنا أتطلع للعمل مع المدرب (النروجي أولي غونار سولشاير) وفريقه التدريبي من أجل تطوير طريقة لعبي”.

ومن جهته، اعتبر سولشاير أن “جايدون يجسد نوع اللاعب الذي أريد احضاره للنادي. إنه لاعب مهاجم يتناسب مع أفضل تقاليد مانشستر يونايتد. سيشكل جزءاً هاماً من فريقي لأعوام قادمة ونتطلع لرؤيته يزدهر”.

وتابع “أهدافه وتمريراته الحاسمة تتحدث عن نفسها، كما أنه سيجلب سرعة هائلة، رونقاً وإبداعاً للفريق. سيؤمن له (ملعب) أولد ترافورد المنصة التي يحتاجها لإطلاق موهبته غير المستغلة والأداء على أعلى مستوى”.

ورأى أنه “بالنسبة للاعب في مثل عمره، حقق جايدون الكثير وأظهر الشجاعة للذهاب وإثبات نفسه في الخارج. نتطلع جميعاً الى الترحيب بجايدون في الفريق في وقت نستعد للحملة الجديدة”، أي الموسم الجديد الذي يفتتحه يونايتد في 14 آب/أغسطس على أرضه ضد ليدز يونايتد في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز. (ا ف ب)