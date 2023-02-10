جبارة تطمح للتتويج مع النصر بلقب الدوري السعودي للسيدات الليلة

مهند جويلس – تنشد قائدة المنتخب الوطني لكرة القدم ونجمة فريق النصر السعودي ميساء جبارة، التتويج بلقب الدوري الممتاز السعودي للسيدات للموسم 2022-2023، وذلك عند انطلاق الجولة الرابعة عشر والأخيرة من البطولة الليلة.

ويلتقي فريق النصر مع اليمامة عند الساعة الثامنة مساء على ملعب نادي النصر في الرياض، علما بأن “العالمي” يحتل صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة، متقدما بفارق نقطة أمام الهلال صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه بالتوقيت ذاته على ملعبه فريق الاتحاد.

وتتواجد جبارة في المركز الرابع على قائمة هدافات الدوري السعودي للموسم الحالي، وذلك منذ التحاقها بالفريق أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتحديدا خلال مرحلة الإياب، حيث سجلت 9 أهداف في 6 مباريات خاضها الفريق في المرحلة الثانية من عمر البطولة.

وتعد هذه التجربة الإحترافية السادسة لهدافة المنتخب الوطني التاريخية، حيث مثلت فريق عمان على الصعيد المحلي، فيما لعبت في الخارج بصفوف كل من الصداقة اللبناني، أبو ظبي الإماراتي، زوق مصبح اللبناني، جرينوبل الفرنسي، ثونون إيفيان الفرنسي وفومجيت التركي.

وتتطلع جبارة للفوز بلقب الدوري للمرة الثانية في مسيرتها الكروية خارج الأردن، حيث توجت مع الصداقة بلقب الدوري اللبناني، إذ تأمل الليلة في صناعة الفارق وقيادة النصر نحو اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بالتعاون مع أبرز لاعبات الفريق ومنهن الهدافة حصة العيسى، ونجمة المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان سابقا لينا بوساها، ولاعبتا منتخب تونس غادة العيادي وسامية العوني.

وستواجه اللاعبة البالغة من العمر 33 عاما، زميلتها في منتخب “النشميات” مي سويلم، حيث تلعب الأخيرة مع فريق اليمامة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة، ويتطلع للفوز في مباراة الليلة بهدف التقدم للمركز الثالث.

وتنتظر جبارة في حال فشل فريقها في تحقيق نتيجة الفوز الليلة، هدية من زميلاتها في المنتخب الوطني وفريق الاتحاد، وهن الثلاثي آية المجالي، شهناز جبرين وملك شنك، من خلال إيقاف المضيف الهلال، علما بأن الاتحاد يحتل المركز الخامس وبرصيد 20 نقطة، ويأمل الوصول للمركز الثالث.

وستقام في التوقيت نفسه مباراتان آخرتان، حيث يواجه الشباب (23 نقطة) نظيره سما (بدون نقاط) على ملعب الصالة الرياضية في جدة، والأهلي (13 نقطة) مع شعلة الشرقية (8 نقاط) على ملعب نادي النهضة في الدمام، علما بأن المدربة الوطنية منار فريج تقود فريق الأهلي.

وتشهد الكرة النسوية في السعودية تطورا ملحوظا في الفترة الماضية، سواء على صعيد الفرق أو المنتخبات الوطنية، إلى جانب حضور أفضل اللاعبات الأجنبيات، علما بأن المدربة الوطنية آلاء أبو قشة قادت فريقها الرياض للصعود لمصاف أندية دوري الممتاز مؤخرا.

وسينضم الخماسي جبارة، المجالي، جبرين، شنك وسويلم، لصفوف المنتخب الوطني في تركيا بعد غد الاثنين، وذلك من أجل المشاركة في بطولة تركيا الدولية الودية، حيث سيواجه المنتخب كل من مقدونيا، إستونيا وهونج كونج على التوالي.