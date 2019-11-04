“جبال العضلات” الأردنية تتحضر للظهور على مسرح بطولة العالم بالفجيرة

مصطفى بالو

عمان – تتحضر “جبال العضلات” الأردنية للظهور المميز على مسرح عرض بطولة العالم بالفجيرة، التي تقام خلال الفترة ما بين 6-10 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وذلك عندما يتوجه وفد المنتخب الوطني لبناء الأجسام، فجر يوم غد الأربعاء إلى الإمارات مدافعا عن حضور اللعبة، وتجاوز الإنجاز الذي تحقق بـ4 ميداليات ملونة في إسبانيا العام الماضي.

كلمات:” الهمة قوية”

أكد رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات، أن همة نشامى المنتخب الوطني “قوية”، ومؤشر المعنويات بارتفاع عام، مشيرا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني قاسم حيمور، اجتهد للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية، مشددا أن عناصر المنتخب الوطني أبدوا التزاما كبيرا ببرنامج التحضيرات رغم مشاق التحضير، ومشقة الإلتزام بنظام غذائي طبيعي صارم، لافتا إلى أن الاختبارات-المشاهدات- الدورية لعناصر المنتخب باشراف اللجنة الفنية وآخرها قبل أيام، كشفت عن جاهزية نفسية وبدنية وجسمانية للأبطال للدفاع عن سمعة المنتخب، وحضور اللعبة وزيادة إنجازاتها على المسرح العالمي-على تعبير كلمات-.

وتابع كلمات عند سؤاله عن فرسان المهمة إلى الإمارات، قائلا: “اعتمد مجلس الإدارة، وبتنسيب من اللجنة الفنية، العناصر الإدارية واللاعبين لهذه المهمة، حيث يترأس الوفد رئيس الاتحاد، ويرافقه أمين الصندوق أحمد الحروب إداريا، والحكم محمود عقيل، والمدير الفني قاسم حيمور، إلى جانب الأبطال: ضياء لطفي، أحمد الحلايقة، رضا الجعافرة، الحسين الكيلاني، عبدالله البداوي، عبدالعزيز الأشقر ومحمد الشوابكة، في الوقت الذي نثمن فيه كثيرا دعم شركة “بروتينك” بالمكملات الغذائية، ومطعم “كادو” بدعم الوجبات الصحية للأبطال، وبالتأكيد نستظل بدعم وتوجيه اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، ودعم خطوات المنتخبات الوطنية، للإنجاز للرياضة الأردنية في كافة المحافل العربية والقارية والعالمية”.

وأردف قائلا: “يشارك رئيس الاتحاد في اجتماعات الكونغرس للاتحاد الدولي للعبة، والذي يعقد على هامش البطولة برئاسة الاسباني روفائيل سانتوقة، وحضور نائبه رئيس الاتحادين العربي والأفريقي المصري د.عادل فهيم، حيث سيتم مناقشة أجندة الاتحاد للموسم المقبل، وما يستجد من أمور على جدول الأعمال، وما يهمنا تأكيد حضور اللعبة على الخريطة العالمية، وهي التي أكدت علو كعبها منذ الانجاز غير المسبوق في اسبانيا، والمتوج بحضور عربي في البطولة العربية بمصر، وآسيوي في مشاركة المنتخب الوطني مؤخرا”.

الجعافرة: أتطلع نحو الذهب

على صعيد متصل، ثمن لاعب المنتخب الوطني رضا الجعافرة دعم واهتمام مجلس إدارة الاتحاد في توفير اجواء الاستعداد المثالية، منوها الى جهود المدير الفني للمنتخب قاسم حيمور، الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة من ناحية برنامج التدريبات، والنظام الغذائي ويعطي توجيهاته للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، مبينا انه يتمع بجاهزية نفسية ومعنوية كبيرة، ويتطلع برفقة زملائه إلى منصات التتويج في بطولة العالم”.

وأضاف: “أيام قصيرة وتفصلنا عن الظهور على المسرح العالمي، وأطمح أن يوفقني الله في تجاوز الانجاز الذي حققته في اسبانيا، بالظفر ببرونزية فئة الفيزيك 170cm، وندخل الآن مرحلة التحضير الأخيرة بطبيعة تدريباتها، وبنامجها الغذائي القاسي، لكن جميعنا في صفوف المنتخب الوطني، نتسلح بالمعنويات العالية والإرادة والإصرار، لتجاوز انجازنا السابق في بطولة العالم، عندما توج ضياء لطفي بذهبية 173cm، طارق نصير بفضية 182cm، أحمد الحلايقة إلى جانبي بالبرونز”.