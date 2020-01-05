جبر أبو فارس رئيسا لاتحاد الناشرين الأردنيين

عزيزة علي

عمان- بحضور مندوب عن وزارة الثقافة الدكتور غسان طنش، أقيمت أمس في مقر اتحاد الناشرين الأردنيين انتخابات أعضاء هيئة إدارية جديدة لاتحاد الناشرين الأردنيين، بحضور “74” ناشرا وناشرة من أصل “84”، وقد تغيب “10”.

وقد جاءت النتيجة على النحو الآتي: جبر أبو فارس حصل على “59” صوتا، وحاز كل من غسان حسين وإبراهيم القاضي على “58” صوتا لكل منهما، فيما حصل محمد صبحي على “55” صوتا، سمير علاونة “51”، صبري موسى “46”، عدنان زهيران “42”، وجاء في الاحتياط كل من حسن عدنان “33”، وائل عبدربه “21”، صلاح التلاوي “19”، وآمنة سعيد “18”.

وانتخبت الهيئة الإدارية الجديدة كلا من: جبر أبو فارس الرئيس، ونائب الرئيس غسان حسين، وأمين السر إبراهيم القاضي، وأمين الصندوق محمد صبحي إسماعيل.

وضمت لجنة الانتخابات كلا من: محمود جبر رئيسا، نبيل أبو حلتم عضوا، محمد أبو فارس عضوا.

ويذكر أن اتحاد الناشرين الأردنيين تأسس في 14 حزيران (يونيو) 1993، وهو مؤسسة ثقافية أردنية غير ربحية، ويعمل على تنظيم قطاع النشر والتوزيع في المملكة ودعم وتطوير رعاية حركة النشر والتوزيع في المملكة، الى جانب المشاركة في المعارض الدولية خارج الأردن وإقامة المعارض الدولية في الأردن.

وكان رئيس الاتحاد السابق الناشر فتحي البس قد أشار في تصريح لـ”الغد” حول إقامة انتخابات مبكرة، قائلا: “تنتهي المدة القانونية للهيئة الإدارية الحالية في 26/8/2020، وسيقام معرض عمان الدولي للكتاب الذي يشرف عليه اتحاد الناشرين في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2020، مما يصعب على الهيئة الإدارية الجديدة أن تقيم المعرض في الوقت المحدد له، ولهذا السبب قمنا بإجراء انتخابات مكبرة”.