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جبر: 38 حكما بالعقوبات البديلة صدرت عن القضاء

منذ ساعتين
المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر

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نادين النمري
عمان- قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر، إن 38 حكما بالعقوبات البديلة صدرت عن القضاء الأردني منذ دخول قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ.
وأضافت جبر في المؤتمر الوطني حول العقوبات البديلة “بدائل الإصلاح المجتمعي في الأردن”، أن 3930محكوما في السجون أحكامهم أقل من سنة وممكن تطبيق العقوبات البديلة على نصفهم.
وأكدت أن العقوبات البديلة تساهم في حل لمشكلة الاكتظاظ في السجون وتقليص كلفة السجون، حيث تبلع تكلفة السجين الواحد 750 دينار في الشهر.
وأشارت جبر إلى أن العقوبات البديلة تعتبر وسيلة للحد من انتقال العدوى الجرمية.

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