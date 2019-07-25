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“جبل القلعة” يحتضن كأس العالم لكرة السلة – فيديو وصور

في جولته الماراثونية

منذ 34 دقيقة

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عمان – الغد – كان جمهور كرة السلة الأردنية اليوم الخميس، على موعد مع حدث فريد ونادر، تمثل في مشاهدة كأس العالم لكرة السلة والتقاط الصور التذكارية معه، في جبل القلعة الأثري، الذي استقبل الحدث المهم لمدة 3 ساعات “بين الساعة الخامسة والثامنة مساء”، بحضور وزير الشباب ووزير الثقافة د. محمد أبو رمان ورئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان وأسرة الاتحاد، بالاضافة الى نجوم المنتخب الوطني الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019، التي ستقام في الصين من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

لمشاهدة التقرير، اضغط هنا:

وتالياً نترككم مع مجموعة من الصور: 

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