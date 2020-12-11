جبل اللويبدة يبدأ في زراعة القمح (صور)

عمان – الغد – بادر أهال في جبل اللويبدة بعمان أمس الخميس بزراعة المساحات غير المستغلة في المنطقة بالقمح وبدأوا بزراعة قطعة مساحتها 100 متر مربع، حيث من المتوقع أن تنتج وبتوقع أن تنتج 20 كغم قمح.

ويقول الزريقات أحد المشاركين في المبادرة عبر صفحته على فيسبوك إن “شاء الله الـ 20 كيلو رح نعملهم فريكة 🙂 100 متر مربع + 3 ساعات شغل (عونة) + كيلو ونص بذار = 20 كيلو فريكة/ قمح ممكن شخص يستفيد منهم مدة 40 يوما”.

وأضاف زريقات:” أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع السيدة أم ساري والتي تمتلك خبرة في الزراعة وتستطيع صناعة الفريكة من خلال الحرق”.