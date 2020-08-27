“جبل عمّان ناشرون” و”بتر بزنس” يطلقان كتاب “ارتقاء الأعمال”

إبراهيم المبيضين

عمان- أعلنت “جبل عمّان ناشرون”، وهي دار نشر أردنية رائدة في صناعة المحتوى العربي في مجالات عملية معاصرة مثل ريادة الأعمال والتصميم، و”بتر بزنس” وهي شركة متخصصة ببناء القدرات وتطوير رأس المال البشري، أنهما تعملان حاليا على التحضير لإطلاق كتاب “ارتقاء الأعمال- التوسع والنمو في الشركات” لمؤلفه فيرن هارنيش لنشره باللغة العربية.

وجرى التعاون بين “جبل عمان ناشرون” و”بتر بزنس” لوضع الكتاب بلغة وشكل مناسبين لمنطقتنا العربية؛ حيث يؤكد هذا الكتاب الحائز على ثماني جوائز بنسخته الانجليزية أن التوسع والنمو أمران ممكنان، كما أن أبرز ما يميزه هو أنه يتضمن أدوات عملية تساعد الشركات على ارتقاء أعمالها في أربعة مجالات: الأفراد، الاستراتيجية، التنفيذ، السيولة. ووفقا لمدير عام “جبل عمّان ناشرون” سنان صويص، سيجري إطلاق الكتاب في حفل افتراضي “أون لاين” مساء الثلاثاء 1 أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك في مواجهة تفشي فيروس “كورونا” وضمن الإجراءات الاحترازية ضد المرض. ويرعى حفل الإطلاق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، وبمشاركة عدد من المتخصصين العرب والمتحدثين في مجال توسع الشركات ونموها. وأشار الى أن “كتاب ارتقاء الأعمال” يعد أحد الكتب المهمة في مجاله؛ حيث كان قد حصد ثماني جوائز دولية في طبعته الإنجليزية، ومن أبرزها جائزة “أفضل كتاب عام للأعمال”، وهو يسعى في نسخته العربية، إلى تعريف منطقتنا بمفهوم التوسع والنمو، وهي منهجية مهمة للنهوض باقتصاديات الدول، لا سيما النامية منها، وذلك بلغة عربية سلسة، وإنتاج بجودة عالية.

وقال صويص: “يعد ارتقاء الأعمال من أهم منشوراتنا لهذا العام، ومن أهم كتب ريادة الأعمال العالمية، ونحن على ثقة بأن الكتاب سيقدم فائدة مهمة للشركات في مختلف القطاعات. متحمسون جداً لحفل الإطلاق ونتشرف بدعوة المجتمع الريادي في الأردن والبلاد العربية لحضور هذا الحفل الفريد من نوعه والمميز بما يقدمه”.

وأضاف صويص: “يأتي الاهتمام بنشر هذا النوع من الكتب الخاصة بريادة الأعمال إيماناً بأن المعرفة حق للجميع، وليست حكراً على فئة معينة فقط أو المتحدثين باللغات الأخرى، فقد وجدنا أن المصادر العربية ضئيلة جداً، وخاصة تلك المتخصصة بالريادة وما يتعلق بتأسيس المشاريع ونمو الشركات، فقمنا بالعمل مع شركائنا بتر بزنس على ترجمة كتاب ارتقاء الأعمال إلى العربية ليكون مصدراً غنياً بالأدوات العملية لجميع الرياديين وأصحاب الأعمال العرب الذين يتطلعون لتوسيع أعمالهم”.

وسيحضر حفل الإطلاق مؤلف الكتاب فيرن هارنيش، إضافة إلى مترجم الكتاب إلى العربية، الدكتور سهيل جوعانة، وسيتخلل الحفل حوارية حول ارتقاء الأعمال يشارك فيها كل من ماهر قدورة، المستثمر الممول في المشاريع الناشئة، المهندس رامز قبعين الرئيس التنفيذي لشركة جوايكو، وريم قسوس، المدير التنفيذي لمنظمة إنديفور الأردن؛ حيث يدير الحوار عبير قمصية، الشريك المؤسس لشركة بتر بزنس، شريك التدريب لارتقاء الأعمال.

و”جبل عمّان ناشرون” هي دار نشر أردنية وصانعة محتوى عربي أصيل، تأسست في العام 2009 في الأردن. تؤمن بأن المعرفة مفتاح لبناء الحضارة وتقدم البشرية، وتُوزع كتبها في الأردن وعدد من بلدان المنطقة. تعرف “جبل عمّان ناشرون” باهتمامها بنشر الأفضل فقط في مجالات متخصصة بالمحتوى الحديث من ريادة الأعمال والتسويق والابتكار والتصميم، علاوة على كتب الأطفال، وكتب عن الأردن والمواهب الأردنية. وهي تسعى جاهدة إلى تطوير محتوى عربي من رفيع المستوى في هذه المجالات.

أما “بتر بزنس” فهي شركة لبناء القدرات وتطوير رأس المال البشري، وهي متخصصة بتزويد الشركات في الشرق الأوسط بخبرات تعلم فعالة يقدمها خبراء مؤهلون، وصولًا إلى نتائج متميزة.