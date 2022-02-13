جبهة الشمال.. السير على حبل رفيع

إسرائيل هيوم

بقلم: ايال زيسر 13/2/2022

ليس في حدود الشمال ظاهرا أي جديد، والكثيرون يعتقدون خطأ أن الأمر يلعب في صالح إسرائيل. رغم احتجاجات موسكو الواهنة يواصل الجيش الإسرائيلي الهجوم في سورية، وعلى حد أقوال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، فإن هذه الهجمات تدحر أقدام الإيرانيين. أما في لبنان فقد أضعفت الأزمة السياسية والاقتصادية تنظيم حزب الله بل وقيدت قدرته على العمل ضد إسرائيل.

لكن الهدوء هش بل وخادع. ففي الأسبوع الماضي تلقينا على ذلك تذكيرا بعد أن تسلل صاروخ مضاد للطائرات أطلقه السوريون نحو طائرات سلاح الجو التي عملت في سمائهم إلى الأراضي الإسرائيلية، وتفجر في سماء وسط البلاد. ردا على ذلك هاجمت إسرائيل بطارية الصواريخ التي أطلق منها الصاروخ، وإن كان هذا رد فعل طفيف بل ورمزي، لم يغير أي شيء من ناحية السوريين. أما في لبنان فيتفاخر حسن نصرالله في أن تنظيمه تزود بمنظومات دفاع جوي متطورة تسمح له بأن يدحر، وإن كان بشكل جزئي، سلاح الجو الإسرائيلي عن سماء لبنان.

في كل هذا – لا يوجد جديد. فمنذ سنين والسوريون يردون بإطلاق صواريخ مضادة الطائرات في كل مرة تهاجمهم فيها إسرائيل. في شباط (فبراير) 2018 أسقطوا طائرة لسلاح الجو، وفي السنة الماضية سقطت شظايا صواريخ مضادة للطائرات أطلقت في شواطئ تل أبيب ومنطقة ديمونا. وحتى في تبجحات نصرالله لا يوجد جديد، ففي السنة الماضية أطلق تنظيمه صاروخا مضادا للطائرات نحو مسيرة إسرائيلية حامت في سماء البقاع اللبناني. أخطأ الصاروخ هدفه، ولكن في حينه قيل في إسرائيل إن سلاح الجو أجرى تغييرات في مسارات طيران طائراته كي يبعدها عن مدى صواريخ حزب الله.

ومع ذلك، لا يدور الحديث عن مزيد من الأمر ذاته. فحيال سورية تسير إسرائيل منذ زمن بعيد على حبل رفيع. هجمات إسرائيلية على أرض هذه الدولة تساعد على ما يبدو الأسد في تقييد نشاط الإيرانيين على أرضه، ولكن لا توجد لديه أي نية لفك الارتباط عن إيران. غير أن الأسد ليس هو المشكلة بل موسكو، التي تخفي استياءها من استمرار النشاط الإسرائيلي في سورية، بل وانتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، حين بدأت طائراتها تسير مع طائرات سورية على طول الحدود مع إسرائيل.

إيران هي الأخرى لا تعتزم الانصراف من سورية، ومثلما حركت من بعيد الحوثيين في اليمن ضد الإمارات، والميليشيات الموالية لها في العراق ضد الأميركيين – فإنها كفيلة بأن تحاول جباية ثمن من إسرائيل.

في لبنان أيضا، لا يوجد ما يدعو إلى الافتراض أن صواريخ حزب الله ستصدأ في المخازن. فمسدس نراه في المعركة الأولى نهايته أن يطلق النار في المعركة الثالثة. هكذا بالنسبة لمنظومات الدفاع الجوي التي هربها التنظيم إلى أراضي لبنان وهكذا أيضا في كل ما قيل عن جهد التنظيم لتحسين الصواريخ التي توجد في حوزته (مشروع دقة الصواريخ) والذي أكثر رئيس الوزراء السابق نتنياهو من التحذير منه، ولكن يخيل أنه سقط عندنا من العناوين الرئيسة في الآونة الأخيرة.

الوضع في الحدود الشمالية بالتأكيد يبعث على القلق، وعلى إسرائيل أن تستعد لأن تستقبل المستقبل – سواء كان هذا في جهد سياسي أو خطوة عسكرية لسورية وإيران، أو حتى موسكو، كل واحدة لأسبابها، لتقييد عمل سلاح الجو في سورية، أم عن محاولة نصرالله تغيير قواعد اللعب وإبعاد الطائرات الإسرائيلية عن سماء لبنان. إن تركيز رئيس الوزراء بينيت على إيران مهم للمدى البعيد، ولكنه لن يحل التحديات “هنا والآن” على الحدود الشمالية.