جبهة قطبية جديدة تعبر المملكة وذروة المنخفض تقترب

قال مركز طقس العرب إن جبهة هوائية قطبية جديدة ستعبر المملكة مع ساعات مُنتصف ومابعد مُنتصف ليل الاربعاء/الخميس ويتعمق تأثير الرياح القطبية في طبقات الجو كافة مما يعني دخول المملكة في ذروة تأثير المُنخفض الجوي حيث تهوي درجات الحرارة بشكلٍ اضافي.

ونتيجة تعمق الرياح القطبية ينخفض مستوى تساقط الثلوج ليشمل مرتفعات 700 متر في شمال ووسط وشرق المملكة وتشمل الثلوج بما في ذلك مرتفعات اربد والزرقاء ولا يُستبعد امتداد الثلوج لبعض الوقت لمناطق دون ذلك الارتفاع فجر الخميس، ويُتوقع ان تكون الثلوج كثيفة مما يعني حدوث المزيد من التراكمات فوق مختلف المناطق بما فيها العاصمة عمان، بينما يستمر هطول الأمطار على المناطق المُنخفضة، تكون الامطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بزخات كثيفة من البَرَد