“جت” تتوعد بعض الجهات بملاحقتها قضائيا

نفت شركة النقليات السياحية الأردنية “جت” والشركات التابعة لها، وجود وكلاء بيع تذاكر لها في جسر الملك حسين، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن جميع الإعلانات لأفراد أو مواقع أو مكاتب أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لعمليات بيع تذاكر لجسر الملك حسين غير قانونية وليست ذات صلة بالشركة.

وحذرت أي جهة تستغل اسمها أو شعارها التجاري بالترويج لأي عملية بيع تذاكر للمغادرين من خلال جسر الملك حسين، مؤكدة أنها ستلاحق هذه الجهات قضائيا وتحويلها للجهات المختصة سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها. (بترا)