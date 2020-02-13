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جثمان كوبي براينت وارى الثرى في مراسم خاصة

منذ ساعتين

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لوس آنجليس – وارى جثمان أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت وابنته جيانا في السابع من الشهر الجاري بمراسم خاصة في مدينة كورونا ديل مار بولاية كاليفورنيا، بحسب تصاريح الدفن التي أصدرتها سلطات لوس آنجليس الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن تقام مراسم عامة في 24 من الشهر الجاري في ملعب “ستابلز سنتر” الخاص بفريق لوس آنجليس ليكرز لتلقي العزاء في براينت (41 عاما) وابنته جيانا (13 عاما) اللذين توفيا هما وسبعة أشخاص آخرين إثر تحطم المروحية الخاصة بنجم كرة السلة الامريكي بمدينة كالاباساس، بالقرب من لوس أنجليس (كاليفورنيا)، في 26 من يناير/كانون ثان الماضي.

ويأتي تحديد موعد 24-2 تكريما لقميص براينت رقم 24 مع فريق لوس آنجليس ليكرز ورقم 2 الذي كانت ترتديه جيانا التي كانت تمارس كرة السلة ايضا.

وأقيمت مراسم الجنازة الخاصة في مقبرة “باسيفيك فيو ميموريال بارك” قرب منزل العائلة في مقاطعة أورانج. (إفي)

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