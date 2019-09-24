“جدارا” تشارك في معرض الجامعات الأردنية في مخيم الزعتري



عمان – شاركت جامعة جدارا في معرض الجامعات الأردنية والذي أقيم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين الذي نظمته منظمة الاغاثة الدولية، بهدف مد جسور التواصل بين طلبة الثانوية العامة ‎السابقين والحاليين وكذلك الطلبة الجدد، وبين الجامعات الحكومية والخاصة ومختلف المؤسسات التعليمية، إلى جانب مقدمي المنح الدراسية، وأولياء الأمور وقادة المجتمع، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وقدم وفد جامعة جدارا الذي مثله بلال جرادات من دائرة العلاقات العامة والإعلام، وأحمد الشياب من عمادة القبول والتسجيل لمرتادي جناح الجامعة الامتيازات والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها بشكل عام والطلبة السوريين بشكل خاص، بالإضافة إلى عرض شرحاً مفصلاً عن الخصومات والحوافز التشجيعية التي تمنحها الجامعة لطلبتها، مؤكداً على الدور الأكاديمي والخدمي الذي تقدمه جدارا لمحافظات المملكه عامة ومحافظات الشمال خاصة.