معتصم الرقاد

عمان- أطلقت جمعية السنابل الذهبية الخيرية مبادرة شبابية تعنى بتوعية الناشئين، وتجميل المدارس الحكومية والساحات العامة والشوارع في لواء الكورة غطت ما يزيد على خمسين موقعا أغلبها مدارس التربية والتعليم.

وأوضح رئيس جمعية السنابل الذهبية فادي مقدادي، أن هذه المبادرة نبعت من وازع وطني نجني من خلاله ثمار متعددة منها تثقيف النشىء وتوعيته في عدة أمور من خلال هذه الجداريات، مثل المخدرات والتدخين وإطلاق العيارات النارية، والمحافظة على النظافة والبيئة والمياه، ومنها أيضا تجميل الساحات والمرافق العامة والشوارع بتعزيز البعد الجمالي والتعليمي في المدارس الحكومية، حيث تم تنفيذ ثلثي البرنامج في المدارس الحكومية في ألوية غرب اربد (الكورة، المزار الشمالي، الوسطية والطيبة)، وأثمرت عن ما يزيد على 30 جدارية.

وأضاف المقدادي أنه كان هنالك تعاونا مع مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات والشرطة المجتمعية في بعض الجداريات التي تهتم بالبعد الأمني والحث على الحد من الجرائم كالمخدرات وغيرها.

وتابع المقدادي، أن شعار مئوية الدولة كان الأبرز في الجداريات، يحق لنا أن نعظم الإنجازات وأن نشعر بالفخر والاعتزاز بوطننا الحبيب وبالنهضة الكبيرة خلال المئوية الأولى وتطلعاتنا نحو مئوية جديدة يقودها جيل الشباب المدرك الواعي لكل ما يحيط بوطننا الغالي وأهمية العمل على التكافل والتضامن الاجتماعي والاعتماد على الذات.

وعبر الفنان والخطاط محمد ابراهيم مقدادي عن سروره بهذه المبادرة المتميزة التي أسهمت في تجميل مناطق متعددة، وأشار إلى أنه ورغم الجهد الكبير الذي يبذله تحت أشعة الشمس الحارقة في ساعات العمل، إلا أنه يشعر بسعادة عارمة حال إنتهاء العمل ورؤية الإنجاز متمثلا أمام ناظريه حيث يرى أن الجدار يتكلم بروح الفريق، وبما تم من لمسات إبداعية وكلمات محفزة معبرة.

المواطن الشيخ سليمان العمايرة أثنى بشكل كبير على هذا الإنجاز، وأشار إلى أن جميع المبادرات التي تقوم بها أسرة السنابل الذهبية وفريق مبادرون التطوعي تصب جميعها بمصلحة الوطن سواء البناء والترميم لمنازل الأسر العفيفة أو حفر وتجهيز آبار المياه أو تجميل البلدات برسومات معبرة وعبارات تحث على الخير والعطاء والإنجاز، وشكر جميع المشاركين فيها.

ومن الجدير بالذكر أن فريق مبادرون التطوعي والذي يتبع لجمعية السنابل الذهبية فريق عمل تطوعي يضم جميع الحرفيين والمهنيين المتخصصين وجميعهم متطوعين بلا مقابل كانوا قد أنجزوا تجميل وصيانة 106 مدرسة حكومية وبناء جناح مدرسي مؤخرا في مدرسة ثانوية للبنات بيت ايدس، وبناء 63 منزلا لأسر أيتام، وترميم وتأهيل 213 منزلا آخر بجهود شبابية مجانية تعمل بنهج التكافل الاجتماعي والفزعة الأردنية المعهودة.