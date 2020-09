جدار الفصل في الأراضي الفلسطينية وهم -وإسرائيل تعرف ذلك

ميرون رابوبورت؛ وأورن زيف* – (مجلة 972+) 14/8/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

كل يهودي إسرائيلي ينتقل إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية ويصادف جنودًا في طريقه إلى الخروج يألف ردة فعلهم المعبرة عن الصدمة. سوف يسألونك “ماذا، كنت هناك، في رام الله؟!” كما لو أنك عائد للتو من أرض برية جامحة؛ أو كما لو أنك خرجت حياً من الجحيم نفسه.

وقد أسهم جدار الفصل، وهو امتداد للجدار المكون من الخرسانة والسياجات المعدنية، الذي قامت إسرائيل ببنائه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال الانتفاضة الثانية، بشكل كبير في صناعة هذا التصور الذي يتقاسمه معظم اليهود الإسرائيليين؛ كما لو أن الجدار نجح في فصل الإسرائيليين عن الفلسطينيين، نحن هنا وهم هناك، وراء جبال الظلام؛ أو كما لو أن الحاجز “يعمل” حقاً.

ثمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين عبروا بحرية إلى إسرائيل من خلال الثغرات الأخيرة في الجدار الفاصل، في كثير من الحالات تحت أعين الجنود الإسرائيليين الساهرة، الذين يتحدون هذا التصور. لكن ما يحدث ليس مفاجئاً حقاً بالنسبة لبعض من كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على الوضع. فالجدار يعمل في الغالب كرمز، ولا يفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين حقًا، لأن الفلسطينيين يسافرون عبره طوال الوقت. ويبدو جهاز الأمن الإسرائيلي غير مبال نسبياً بذلك التنقل. لكنه يهتم فقط بأن لا يتحدث الناس عنه. ولعل الهدف الوحيد الذي يخدمه الجدار الفاصل، كما يقول أحد المسؤولين المتقاعدين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، هو تغيير العقل الإسرائيلي -لخلق وهم بالفصل.

وهذا لا يعني أن الحاجز غير موجود. إنه هناك، وهو قاسٍ ويجعل حياة الفلسطينيين صعبة للغاية، حيث يفصلهم عن بعضهم بعضا وعن أراضيهم أو أماكن عملهم في إسرائيل. ولكن، حتى في يوم عادي -وأكثر في الأعوام الأخيرة- فإنه لا يمنع عشرات الآلاف من الفلسطينيين من دخول إسرائيل -سواء كانوا يحملون التصاريح أم لا، من خلال ثقوب في الجدار، أو من عشرات الكيلومترات الممتدة من الأرض حيث ما يزال الحاجز غير مكتمل.

يقول كبار المسؤولين الإسرائيليين إن “تآكل” الجدار بدأ بالفلسطينيين الذين سعوا للوصول إلى قطع أراضيهم التي تُركت على الجانب “الإسرائيلي”، أو إلى العمل داخل إسرائيل. لكنّ نظام الدفاع الإسرائيلي اكتشف أيضاً، بالتدريج، مزايا هذا التآكل المزعوم. أدرك الجيش الإسرائيلي أن فرص مشاركة فلسطيني يعمل في إسرائيل في نشاط “إرهابي” تقترب من الصفر. ووفقاً لأحد المسؤولين، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي أيضا في تخفيف معايير التصاريح.

كما يستفيد الاقتصاد الإسرائيلي بطريقة مريحة من هذه الحركة أيضًا. فتكلفة العمال الفلسطينيين أقل من تكلفة العمال الإسرائيليين، وهم، على عكس العمال المهاجرين، لا يقومون بإرسال دخلهم إلى الخارج.

وهم الانفصال

في الأعوام الأولى بعد إنشاء الجدار الفاصل، مع وجود العديد من الالتماسات التي تعترض على مساره، كان من المهم لنظام الدفاع الإسرائيلي أن يثبت للمحكمة العليا أن الجدار ضروري. ولكن، بعد تراجع الضغط من المحكمة العليا، وعندما أدرك المسؤولون الأمنيون أن الفلسطينيين الذين يسافرون للعمل داخل إسرائيل لا يشكلون تهديدًا أمنيًا حقيقيًا، أسهم ذلك في “تآكل” الجدار، لأن صيانته تتطلب الكثير من العمال والموارد والتمويل، التي فضل نظام الدفاع تخصيصها لأمور أخرى.

بمعنى أن ما حدث خلال الأيام العديدة الماضية هو جزء من اتجاه مستمر. ولا يعرف معظم الجمهور اليهودي حقيقة ما يجري وما يزالون يعتقدون أن الجدار أقيم لأسباب أمنية، وأن قلة عدد الهجمات الفلسطينية في الآونة الأخيرة يعود إلى وجود الجدار فقط. لكن الواقع على الأرض مختلف، ونظام الدفاع يدرك ذلك جيداً. ومع ذلك، فإنه يظل صامتاً لأن الحفاظ على وهم الفصل مهم بالنسبة للسياسيين الإسرائيليين.

كشفت الجولات على طول الجدار هذا الأسبوع، في المنطقة الواقعة بين قلقيلية وطولكرم، عن وجود عدد كبير من الفجوات فيه. وفي بعض المناطق، حُطمت البوابات المؤدية إلى الأراضي الزراعية، وتم تدمير عشرات الأمتار من السياج بالكامل. وطبقاً لكل من الفلسطينيين الذين يعبرون من خلال الفجوات وكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الذين قابلناهم، فقد تم تقليل دوريات الجيش التي تتجول على طول السياج.

في الواقع، حتى العمال الفلسطينيون الذين لديهم تصاريح يفضلون السفر من إسرائيل وإليها عبر الفتحات في الجدار. وبهذه الطريقة يتجنبون الطوابير الطويلة والإذلال الذي يتعرضون له عند الحواجز. كما يمر المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل الذين يقيمون في الضفة الغربية أو يزورونها عبر الثغرات التي تحولت إلى “مدخل بديل”.

وإذن، ما الذي يحدث الآن؟ هل هناك قرار بفتح الحاجز بشكل كامل؟ يقدر كبار المسؤولين أنه ليس هناك قرار استراتيجي بشأن فتحه أو إغلاقه. لكن أحدهم يقول إن هذا قد يكون شكلاً من أشكال “الانتقام” من السلطة الفلسطينية، لأنها أوقفت تنسيقها الأمني مع إسرائيل رداً على خطط نتنياهو للضم. ويهدف فتح الحاجز -أو بشكل أكثر دقة، التغاضي عن الثغرات والفجوات الموجودة فيه- إلى أن يُظهر للفلسطينيين ما يمكن أن يحدث عندما يوقفون التنسيق: سوف تفعل إسرائيل ما تريد، وتسمح للفلسطينيين بالدخول بغض النظر عن موقف السلطة الفلسطينية، في محاولة أخرى لإضعافها.

هكذا يشعر بعض سكان الضفة الغربية أيضاً. وقد تحدثنا إلى سائقي حافلات كانوا ينقلون الفلسطينيين من وإلى ثغرات الحاجز هذا الأسبوع، الذين قالوا إن معظم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أصبحوا يشعرون بالاختناق بعد خمسة أشهر من القيود الصارمة على الحركة في سياق الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا. كما أدت هذه القيود إلى أزمة اقتصادية، حيث أصبح الكثيرون منهم عاطلين عن العمل أو لا يحصلون على رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الوقت المحدد. وعلاوة على ذلك، فإن الحدود مع الأردن -المكان الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين السفر إليه، مغلقة.

من الممكن أن يكون غض الطرف عن آلاف الفلسطينيين الذين يعبرون إلى إسرائيل وسيلة “لتنفيس التوتر”. وثمة احتمال آخر هو أن ما يحدث كان نتيجة غير مخطط لها لعملية بدأت أثناء الوباء، عندما كان العمال الفلسطينيون يدخلون عبر الثغرات بتشجيع صامت من إسرائيل، بينما كانت السلطة الفلسطينية تحاول منع مثل هذه الحركة على أساس القلق المبرر من أن العمال الفلسطينيين يمكن أن يلتقطوا الفيروس في إسرائيل ويجلبوه إلى المناطق الفلسطينية المحتلة.

وفقًا لبعض الفلسطينيين الذين عبروا الحاجز الأسبوع الماضي، فإن قرار إسرائيل بتجاهل الفجوات هو بلا شك قرار اتخذته القيادات العليا “بناءً على أسباب سياسية أو اقتصادية”. وبالنسبة للعديد من هؤلاء المسافرين، كان الشعار هو: “دعونا نعيش، نريد أن نمتّع أنفسنا وأن نعمل بسلام”. وإسرائيل مهتمة، بطبيعة الحال، بأن يركز الفلسطينيون على إيجاد وقت للترفيه أو القلق بشأن العمل بدلاً من مقاومة الاحتلال.

كما أعرب بعض الفلسطينيين الذين كانوا يعبرون الثقوب عن غضبهم وإحباطهم من السلطة الفلسطينية. وليست هذه المشاعر جديدة، لكن الفتحات في الحاجز تضخمها بالتأكيد.

وهناك شيء آخر أيضاً. إذا مضت إسرائيل قدماً في خطتها لضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية، فسوف يصبح الجدار فائضاً عن الحاجة، لأنه سيفصل مناطق تقع داخل إسرائيل الموسعة. ومن غير المحتمل أن يكون سبب السماح لآلاف الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل من خلال الثغرات يستند إلى قرار واعٍ يتعلق بالضم. لكن مثل هذا النوع من التفكير يؤثر من دون شك على الجيش.

يقدر مسؤول إسرائيلي أن تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى إسرائيل، الذي يقوم بتسويقه على وسائل التواصل الاجتماعي باسم “سياحة الثغرات” رواد أعمال فلسطينيون يحاولون الوقوف على أقدامهم، سوف يتوقف. فقد ضغطت الدعاية الإعلامية على الجيش، والشين بيت، والسياسيين -وأي شخص لديه مصلحة في الحفاظ على وهم وجود حاجز مغلق. وعلى هذا النحو، من الممكن أن يتم احتواء عمليات العبور الجماعي من خلال الثغرات في الحاجز -وإنما ليس إيقافها. سيكون من الصعب وقف “التآكل” المتزايد للحاجز؛ سيكون ذلك أشبه بمحاولة كبح مياه جارية.

ومع ذلك، فإن السهولة التي يمكن للمرء أن يمر بها عبر الحاجز ومشاهد عشرات الفلسطينيين الذين يزورون الشاطئ في إسرائيل -الكثير منهم من الجيلين الثاني والثالث من لاجئي النكبة- تسمح لنا، ولو للحظة، بتخيل مستقبل مختلف، حيث لا يوجد فصل في المنطقة الممتدة من نهر الأردن إلى البحر.

*ميرون رابوبورت: محرر في “لوكال كول”. أورين زيف: مصور صحفي وعضو مؤسس في مجموعة التصوير الفوتوغرافي “أكتيفستيلس” وكاتب في “لوكال كول”. منذ العام 2003، قام بتوثيق مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مع التركيز على مجتمعات النشطاء ونضالاتهم. تركز تقاريره الصحفية على الاحتجاجات الشعبية ضد الجدار والمستوطنات، والإسكان ميسور التكلفة وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة العنصرية والتمييز، والنضال من أجل تحرير الحيوانات.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: The separation barrier is an illusion — and Israel knows it