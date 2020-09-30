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جدة معجب بأداء نور بني عطية

منذ 35 دقيقة

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خالد الخطاطبة

عمان – الغد –  نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تلقى حارس مرمى فريق الجزيرة لكرة القدم نور بني عطية، عرضا شفويا من نادي جدة السعودي، أحد أندية الدرجة الأولى، بعد العرض المتميز الذي قدمه الحارس في مباراة فريقه الأخيرة أمام الوحدات.
وكشف وكيل أعمال لاعبين، أنه اجرى اتصالا مع بني عطية، وابلغه باعجاب النادي السعودي بمستواه، ورغبته في التعاقد معه.
بني عطية رد على وكيل الأعمال بامنياته الحصول على عقد احتراف خارجي، ولكن التعليمات حاليا لا تسمح له، كونه يلعب في الجزيرة معارا من النادي الفيصلي، وبالتالي صعوبة احترافه هذا الموسم.

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