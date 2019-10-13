جدل الإعدام غدا الاثنين على طاولة “ندوة لايف” – فيديو

غادة الشيخ

عمّان- تناقش حلقة #ندوة_لايف مساء غد الاثنين الجدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه وسط أصوات حقوقية تطالب بوقف العقوبة وأصوات أخرى تجابهها تنادي باستمرارها.

وتتزامن الحلقة مع فعالية ينظمها مركز الشرق والغرب مساء الغد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام والذي احتفل به العالم منذ أيام، وستبث الحلقة خلال الفعالية بوجود ضيوف من الوسط الحقوقي المطالب بوقف عقوبة الاعدام اضافة الى استضافة النائب السابق محمود الخرابشة باعتباره من أكثر المطالبين شراسة بابقاء العقوبة والاستمرار في تنفيذها.