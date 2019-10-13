آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

جدل الإعدام غدا الاثنين على طاولة “ندوة لايف” – فيديو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

غادة الشيخ

عمّان- تناقش حلقة #ندوة_لايف مساء غد الاثنين الجدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه وسط أصوات حقوقية تطالب بوقف العقوبة وأصوات أخرى تجابهها تنادي باستمرارها.

وتتزامن الحلقة مع فعالية ينظمها مركز الشرق والغرب مساء الغد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام والذي احتفل به العالم منذ أيام، وستبث الحلقة خلال الفعالية بوجود ضيوف من الوسط الحقوقي المطالب بوقف عقوبة الاعدام اضافة الى استضافة النائب السابق محمود الخرابشة باعتباره من أكثر المطالبين شراسة بابقاء العقوبة والاستمرار في تنفيذها.

مقالات ذات صلة

ولي العهد يأمر بإيقاف موكبة لإنقاذ مصابين في حادث سير – فيديو

منذ 12 دقيقة
وزير التربية والتعليم وليد المعاني

المعاني: “أبناء الأردنيات” غير مشمولين بـ”مكرمة المعلمين”

منذ 18 دقيقة

26 قتيلا مدنيا حصيلة جديدة للهجوم التركي في سورية

منذ 24 دقيقة

الملك: تحقيق النمو يتطلب العمل بإيمان وإيجابية

منذ 37 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock