جدل بعد إحالة “حماية الطفل” للجنة نيابية

نادين النمري



عمان- بمجرد أن قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون حماية الطفل لسنة 2022، إلى لجنة نيابية مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، حتى طرأ جدل حول بعض بنود مشروع القانون، المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية.

وفي الوقت الذي أكد فيه حقوقيون أن المشروع “ينسجم تماما مع التشريعات الوطنية، فضلا عن أن بنوده توفر الحماية للأطفال من الانتهاكات”، كانت جلسة النواب أمس، تشهد جدلا واسعا ونقاشات مطولة، إذ عبر نواب عن تخوفهم من إمكانية ان تنعكس الاتفاقيات الدولية على مشروع القانون، وخاصة فيما يتعلق بالتبني واختيار الدين، ما استدعى تدخل وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى لتطمين النواب بالقول “إن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية الدولية، وهذه المواد تتعلق بالتبني وحرية اختيار الدين”.

بدورهم أوضح الحقوقيون، في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أن مشروع القانون “ينسجم ما ورد في الدستور من حماية للطفولة، كما أن المادة السادسة ليست بالأمر الجديد وتنسجم مع التشريعات الوطنية الأخرى”، قائلين “إن مسألة حرية التعبير عن الرأي ترتبط وفق سن الطفل ودرجة نضجه، كما أنه يشترك بها أن لا يمس ذلك بحقوق الغير أو سمعته أو بالأمن الوطني أو النظام العام، أو بالصحة العامة أو الآداب العامة”.

وأشاروا إلى أن نص المادة نفسه فيما يخص بمسألة الخصوصية والوصول إلى المعلومات “حددت أن يتم مراعاة حقوق وواجبات أبويه أو من يحل محلهما وذلك كله وفقا للتشريعات النافذة”، مضيفين أن المخاوف التي عرضت خلال جلسة مجلس النواب أمس من أن مسودة القانون تحد من رقابة الأبوين على أبنائهم ومسؤوليتهم في التربية “مخاوف في غير مكانها، حيث اكد القانون في أكثر من مرة على حقوق الأبوين في متابعة ورعاية الأطفال”.

وتنص المادة السادسة من المشروع على: “لكل طفل حق التعبير عن آرائه وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه بما في ذلك الإفصاح عن آرائه وإشراكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الاجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه. وللطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار والحصول عليها، شفاهة، أو بالكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، على ألا يمس ذلك بحقوق الغير أو سمعته أو بالأمن الوطني أو النظام العام، أو بالصحة العامة أو الآداب العامة وللطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وأي مساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات أبويه أو من يحل محلهما وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة”.

وتفند بنود المشروع مخاوف النواب ، اذ نصت المادة 5 منه على: “للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته في كافة مناحي حياته تنشئة سليمة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية في بيئة صحية”، فضلا عن أن أكثر من مادة في مشروع القانون نصت على أهمية الأسرة والوسط العائلي في تنشئة الطفل.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتورة محمد مقدادي إنه “من حيث المبدأ، فإن النقاش وتنوع الآراء أمر إيجابي”، معربًا عن ثقته بأن الجميع متفقين على أهمية تحقيق مصلحة الأطفال وحقوقهم سواء كان ذلك بضمان حق الطفل في الحياة والصحة والتعليم والحماية من التسرب المدرسي والعنف والانخراط في سوق العمل.

وأضاف “لا أعتقد أن هناك خلافا أو جدلًا حول مجموعة من القضايا الرئيسة”.

وبين مقدادي “كنت جزءا من اللجنة التي أعدت القانون، التي شكلها المجلس الوطني اللجنة، والتي عملت على مدى أكثر من 4 أعوام لصياغة مسودة القانون بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية الحكومية والدينية والمجتمع المدني”، موضحًا أن كل مادة أخذت الوقت الكافي لمناقشتها، كما أن مشروع القانون نوقش مع المؤسسات المعنية في ديوان التشريع والرأي، بشكل مطول، وكذلك في اللجنة الوزارية.

وتابع “أنه كان هناك خلافا على بعض المواد الواردة في المشروع. ومما سمعته من آراء مختلفة فمواد المشروع قد راعت في جميع نصوصها التشريعات النافذة، والتي أصلا موافق عليها من السلطة التشريعية سابقا، مثل قوانين الأحداث النافذ والأحوال الشخصية وحقوق حق الحصول على المعلومة وغيرها من القوانين”.

وقال مقدادي “الملاحظ لمن يطلع على بنود القانون، أن هناك مواد قد تتشابك مع قوانين أخرى وردت، مع مراعاة التشريعات النافذة، وبالتالي لم تتعد على اي تشريع نافذ من التشريعات الوطنية”.

وحول علاقة الطفل بأسرته، أوضح مقدادي أن المادتين 4 و9 من مشروع القانون واللتين تنصان صراحة على حق الطفل في العيش في وسطه العائلي وضمان التنشئة له، مضيفا “أن مشروع القانون أفرد بنودا لحالات خاصة للأطفال ممن يعانون من حالات الإهمال أو الإساءة او التخلي بحيث يضمن لهم الحماية باعتبارهم محتاجين للحماية والرعاية”.

وزاد “شهدنا خلال الفترة الماضية حالات اعتداءات على أطفال في محيط الأسرة، وبالتالي فإن هذه البنود وجدت لمعالجة هذه الحالات والتي تستوجب تدخل الدولة”.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز إن “الاستثمار في الطفل هو استثمار في الوطن، لكن للأسف هناك من يفضلون التمسك بنظريات المؤامرة بدلا من التصدي لحاجات حقيقية، وفجوات لمسناها في التعليم والصحة وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيل الاحداث، واختلالات في منظومة الحماية والتي كان آخرها جريمة الرمثا”.

وأضافت “كل هذه الأمور كانت تستوجب في حال كان لديهم تحفظات على احد البنود ان يتم تعديله او اقتراح بدائل” عوضا عما اعتبرته “شيطنة القانون”، التي ومن وجهة نظرها تعد بمثابة “تنصل من المسؤولية”.

من جانبه، بين الخبير في حقوق الإنسان، الدكتور رياض الصبح، “أن هذا المشروع لم يأت بشيء جديد، إنما متوافق مع سياسة الدولة بمصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”، قائلاً “هو لا يضيف شيئا جوهريا بقدر ما هو من وحي الاتفاقية وتحقيق لالتزامات الأردن، كما ان مشروع القانون جزء كبير منه موجود بحكم الواقع بموجب التشريعات الموجودة”.

اما بشأن حرية الرأي والخصوصية، قال الصبح “انه لا يوجد في التشريعات الاردنية ما يقيد حرية الطفل في التعبير عن الرأي أو حماية خصوصيته، كما أن نص القانون يربط هذه البنود بالتشريعات النافذة”.

وأشار إلى “تحفظ الأردن على 3 بنود في الاتفاقية وهو أيضا ما انعكس على قانون حقوق الطفل، وهي مواد تتعلق بحرية الدين والتبني”.

وفي مسألة التبني، قال الصبح “ان الاتفاقية نصت على الرعاية الأسرية البديلة سواء الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التنبي، وهو الأمر المطبق في الأردن”.

يذكر أن المادة 20 من الاتفاقية تنص على: “1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة، 2. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل، 3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية”.

وأضاف الصبح “القانون تأخر كثيرا وبدون أي سبب، علما ان حقوق الطفل أكثر المسائل المتوافق عليها عالميا. والأردن كان سباقا في المصادقة عليها، وبالتالي لا يوجد اي مبرر لكل هذا التأخير في صدور القانون”.

من ناحيته، قال الخبير في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان “انه لا يوجد فرق ما بين حقوق الطفل بالإسلام، وحقوق الطفل في اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك في نص مشروع القانون”.

وأضاف “كلنا نتفق على الاعتراض للحكومة الأردنية على المواد المتعلقة بالتبني وتغيير الدين، وعدا ذلك هناك توافق كامل بين حقوق الطفل بالشرع الإسلامي والمشروع”.

واعتبر جهشان ان “ما جرى في “النواب” أمس وطروحات من قبيل تآمر الغرب والأمم المتحدة على المجتمع الأردني، أفكار ليس لها أي مرجعية منطقية او قانونية”.

وتابع “الغريب في الأمر أن مجلس الأمة نفسه اعتبر سابقا اتفاقية حقوق الطفل جزءا لا يتجزأ من التشريعات الأردنية، ولم يتم وقتها إثارة أي ضجة أو اعتراض كما حصل أمس”.