جدل حول إعادة أحمد أحمد إلى سباق رئاسة الاتحاد الافريقي

القاهرة – لا يزال الجدل قائما حول أهلية الملغاشي أحمد أحمد بالتقدّم لولاية ثانية لمنصب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، بعد إعلان لجنة الحوكمة في الاتحاد القاري السماح له بالنزول في السباق.

وكان أحمد استبعد من التقدم لولاية ثانية بعد ايقافه من قبل فيفا لخمس سنوات عن كل الأنشطة الكروية بسبب قضايا فساد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووجهت لجنة الحوكمة الجمعة رسالة الى الامانة العامة جاء فيها انه بعد تعليق محكمة التحكيم قرار فيفا في 29 كانون الثاني/يناير الماضي “اصبح المرشح أحمد أحمد مؤهلا لمنصب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم”.

في المقابل، اشارت تقارير صحافية الى ان الهيئة التنفيذية للاتحاد الافريقي اختارت السبت تجاهل قرار لجنة الحوكمة ورمي الكرة في مرمى الاتحاد الدولي ليقول الكلمة الاخيرة.

وكانت محكمة التحكيم أعلنت الاسبوع الماضي انها سرّعت استئناف أحمد لايقاف فيفا، للسماح له بخوض الانتخابات.

قالت في بيان انها اتفقت مع أحمد وفيفا على “إجراء عاجل” وستبدأ جلسة استماعه في 2 آذار/مارس المقبل، علما ان الانتخابات مقررة في 12 آذار/مارس في الرباط.

واضافت محكمة التحكيم انها “تنوي اصدار حكم نهائي بعد فترة وجيزة من جلسة الاستماع.. قبل 12 مارس”.

تابعت انه اذا صدر القرار بعد الانتخابات سيكون هناك “خطر إلحاق ضرر لا يمكن اصلاحه” بالنسبة لاحمد وانها وافقت على وقف حظر فيفا طوال مدة انتخابات الاتحاد الافريقي.

وأدانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات في فيفا أحمد (61 عاما) الذي يرأس الاتحاد القاري منذ 2017، بخرق عدة مواد متعلقة بـ”واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب” بالاضافة الى “إساءة إدارة الاموال”.

وكان أحمد قد اوقف لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنسا في حزيران/يونيو 2019 بشبهات فساد قبل إخلاء سبيله، علما بانه وصل الى منصبه منهياً حكماً دام 29 عاماً لعيسى حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضا فضائح فساد عديدة.

شارك أحمد السبت في اول اجتماع لاتحاده القاري منذ ايقافه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغرّد في حسابه على تويتر “سعيد جدا لترؤس اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي في ياوندي في الكاميرون” على هامش كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين.

وصادق فيفا في نهاية كانون الثاني/يناير على اعتماد أربعة مرشحين لمنصب الرئيس هم الموريتاني أحمد ولد يحيى، الجنوب افريقي باتريس موتسيبي، السنغالي أوغوستين سنغور والعاجي جاك أنوما.

ويملك كل من الاتحادات الـ54 المنضوية صوتا في الانتخابات، في حين يفوز من يحقق الاكثرية البسيطة في الجولة الاولى. (أ ف ب)