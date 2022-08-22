جديد إدارة الترخيص.. التدريب النظري عن بعد

تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات في الأمن العام، التوسع في خدماتها كافة، خاصة تلك التي تحمل تسهيلاً على المواطنين، وترتقي بجودة الأداء والخدمات.

وأعلنت إدارة الترخيص اليوم، عن إتاحتها خدمة “التدريب النظري عن بعد” للطلاب الراغبين بالحصول على رخصة القيادة، كخدمة جديدة تضاف إلى سلسلة الخدمات التي نجحت إدارة الترخيص بإدخالها وتننفيذها في العامين الأخيرين بنجاح كبير.

وستمكن هذه الخدمة المتدربين من الخضوع للتدريب النظري دون الاضطرار للحضور الوجاهي في قاعات التدريس، والذي قد يكلف المتدرب نفقات إضافية، وجهد ووقت يحولان دون الحرص على حضوره لقاعة التدريب، وبالتالي ستسهم هذه الخدمة بتعزيز الحضور وتوثيقه الكترونياً، وبما يضمن اكتساب المعرفة المرورية الضرورية للقيادة الآمنة.

وبيّن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد رامي الدباس، أن الإدارة تجتهد لتقديم إنجازات تنسجم مع التوجيهات الملكية الحكيمة، وتحاكي مستوى الدعم المقدم من قيادة الأمن العام لتحديث منظومة الترخيص كأنموذج متطور يلبي احتياجات المواطنين، ويحقق أهداف الأمن العام في رفع سوية الأداء بشكل يلمسه طالبي الخدمات في كافة مناحي الحياة.

وأوضح أن هذه الخدمة ستتيح للمتدربين إمكانية حضور التدريب النظري على القيادة بشكل افتراضي يخفف أعباء العملية التدريبية التقليدية، مبيناً أنه صار بإمكان المتدرب الحصول على التدريب النظري من بيته أو مكان عمله أو أي مكان آخر، وفي أي وقت على مدار الاسبوع، وحتى خلال العطل الرسمية، ودون الحاجة للتنقل من وإلى قاعات مراكز تدريب السواقة.

وأكد الدباس، أن هذه الخدمة ستكون اختيارية ولا تستوجب أي رسوم إضافية، حيث تهدف أساساً للتوفير على المواطنين وتمكينهم من الحضور بشكل أكبر.

ولفت الدباس، أن فكرة التدريب النظري تتلخص في نقل قاعة التدريب النظري الموجودة بمركز التدريب الى هاتف المتدرب، أو جهاز الحاسوب الخاص به، من خلال تطبيق معد لهذه الغاية، يدعم اللغتين العربية والانجليزية ولغة الاشارة الخاصة بالصم والأميين، ويحتوي على فيديوهات عالية الدقة توضح كافة المواد المدرجة بالمنهاج النظري بأسلوب تفاعلي سلس، ويتيح للطالب الاحتفاظ بالدروس ومراجعتها عند الحاجة.

كما يتضمن التطبيق في نهاية كل فصل من المنهاج مجموعة من الأسئلة تقيس مستوى الطالب، واختبار يحاكي امتحان الفحص النظري لدى إدارة الترخيص، وعند الانتهاء من كافة الدروس النظرية يصار لإصدار شهادة الكترونية تتيح للمتدرب التقدم للفحص النظري الفعلي لدى إدارة الترخيص وأقسامها.