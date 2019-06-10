جديد “ايكيا”: سجق نباتي لذيذ بسعر معقول



عمان – السجق النباتي اللذيذ أصبح الآن متوفراً لدى بسترو ايكيا الأردن. وهذا المنتج الغذائي النباتي الجديد من ايكيا خيار مثالي لأنه يراعي كافة المعايير الخاصة بصحة الإنسان والبيئة، ويستطيع زوَّار معرض ايكيا تناولها بسهولة عند زيارتهم للمعرض.

انطلاقاً من رؤيتها “من أجل حياة يومية أفضل لكثير من الناس” ترغب ايكيا في أن تُلهم الناس بأسلوب حياة أكثر صحة واستدامة، وذلك من خلال تقديم طعام لذيذ وتتوفر فيه كافة الشروط والمعايير الخاصة بصحة الإنسان والبيئة، وفي الوقت نفسه سعره مقبول من الجميع. إن إضافة وجبة السجق النباتي إلى قائمة الطعام المتوفرة في بسترو ايكيا خطوة تساهم في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه ايكيا، ألا وهو توفير المزيد من الوجبات من مكونات نباتية صحية مائة بالمائة.

في هذه المناسبة يقول يقول كارستن إبل، مدير معرض ايكيا الأردن: “كما هو الحال دائماً عندما نطور منتجات جديدة، خصوصاً الوجبات الغذائية، علينا أن نضمن أنها لذيذة، وأن عملاءنا سيحبونها. فليس هناك أي فائدة من إنتاج خيار يراعي شروط الإستدامة إذا لم يكن في الوقت نفسه طعمه لذيذ. لدينا سنوياً أكثر من 660 مليون شخص يختارون الطعام لدى ايكيا. ونحن نرى أن هذا الامتداد العالمي يمثل فرصة ثمينة وفي الوقت نفسه مسؤولية لتوفير وتقديم طعام صحي ولذيذ، وفي الوقت نفسه يراعي كافة المعايير الخاصة بصحة الإنسان والبيئة. إن وجبة السجق النباتي الجديدة- التي نفخر بتقديمها – تساعدنا على ان نلهم ونساعد عملاءنا الذين يبحثون عن وجبة لذيذة وسريعة في بيسترو ايكيا بأن يختاروا وجبة مكوناتها نباتية وأكثر استدامة وبسعر مقبول”.