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جديد “فيسبوك”.. تطبيق خاص للأزواج

منذ 39 دقيقة

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عمان-الغد- أطلقت شركة فيسبوك تطبيقًا جديدًا مخصصًا للأزواج حيث يمكنهم التواصل مع بعضهما فقط في مساحة خاصة، بعيدًا عن التواصل العام الموجود في خدمات الشركة الأخرى.

ويتيح التطبيق الجديد – الذي أُطلق عليه اسم Tuned وتعني (المتناغم) – للزوج والزوجة مشاركة حالة المزاج، والصوتيات، وإنشاء سجلات صور رقمية. وهو متاح الآن لنظام (آي أو إس) فقط، نقلا عن موقع العربية نت.

ويمكن ربط التطبيق مع خدمة (سبوتيفاي) Spotify، وهو يسمح للأزواج بتبادل الصور، والملاحظات، والبطاقات، ومقاطع الفيديو. كما يتيح لهما استخدام ملصقات وتفاعلات مخصصة. التطبيق مجاني، ولا يتطلب وجود حساب على فيسبوك.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق Tuned الجديد – الذي طوره فريق NPE التابع لفيسبوك – من متجر آب ستور لمستخدمي هواتف آيفون.

وبحسب موقع (سينسور تاور)، يحتل تطبيق (تيوند) حاليا المرتبة رقم 872 في الولايات المتحدة ورقم 550 في كندا في فئة الشبكات الاجتماعية.

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