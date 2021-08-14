“جراحة” لمدرب الرمثا و80 دينارا المكافأة.. هاني يكشف عن عرض أذري.. نجم محلي مطلوب لفريق عراقي

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

80 دينارا مكافأة لاعب الرمثا وعملية للمدرب

تسلم كل لاعب من لاعبي فريق الرمثا لكرة القدم، مبلغ 80 دينارا، مكافأة الفوز الأخير على فريق الوحدات بدوري المحترفين.

ووزعت اللجنة المؤقتة المبلغ على جميع اللاعبين والجهاز الفني، مع وعود بمكافآت مالية أكبر في حال التقدم في النتائج، خلال المرحلة المقبلة، بحثا عن لقب الدوري.

إلى ذلك خضع المدرب العام لفريق الرمثا مراد الحوراني، لعملية جراحية يوم أمس تكللت بالنجاح، بانتظار عودته لقيادة تدريبات الفريق إلى جانب المدير الفني إبراهيم فيليب، والمدرب المساعد إبراهيم السقار.

وانجا تلقى عرضا وحداتيا العام 2019

كشفت مصادر في نادي الوحدات، أن النادي قدم عرضا رسميا للمحترف الكاميروني الحالي في صفوف فريق السلط لكرة القدم رونالد وانجا العام 2019، بتنسيب من المدرب عبدالله ابو زمع، الذي رشحه للوحدات بعد أن لفت الأنظار خلال احترافه في فريق القادسية الكويتي.

وبين المصدر أن ابو زمع ، عرف وانجا من خلال الدوري الكويتي، الأمر الذي دفعه لترشيحه للعب في الوحدات.

وتفيد المعلومات أن عضو اللجان الفنية في الوحدات في أكثر من فترة هيثم أحمد، تواصل فعليا مع وانجا في العام 2019، واتفق معه على التفاصيل المالية، بعد أن وافقت الإدارة على ذلك، حيث تم ارسال العقد للاعب الكاميروني الذي اعتذر عن التوقيع بعد أن فضل الذهاب للاحتراف في فريق سموحة المصري.

إلى ذلك بات وانجا مطلبا للاحتراف في أكثر من ناد عربي، خاصة في العراق، بعد أن كشف عن حس تهديفي مميز، خلال احترافه الحالي في فريق السلط.

وارتفعت أسهم اللاعب بشكل لافت في سوق الانتقالات، بعد تألقه مع السلط، ما يعني صعوبة استمراره مع الفريق بعد نهاية الموسم، في ظل تواضع ما يتقاضاه من النادي، مقارنة بالعروض التي انهالت عليه بعد تألقه في الموسم الحالي.

رفع عقوبة “فيفا” عن الكرمل

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم أمس رسميا، عقوبة منع تسجيل لاعبين جدد، عن فريق الكرمل، وبالتالي التمكن من إضافة لاعبين استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى.

وكان فيفا فرض عقوبة على الكرمل، بسبب شكوى سبق وأن تقدم بها المدرب الأرغوياني السابق الفريديو، الذي أشرف على تدريب الفريق قبل حوالي موسمين.

لاعبو معان يرفضون التدريب

رفض لاعبو فريق معان لكرة القدم المشاركة في التدريب الذي كان يفترض اقامته يوم أمس، وذلك احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وحضر اللاعبون إلىالملعب يوم أمس، لكنهم رفضوا التدرب لحين حصولهم علىالرواتب.

هاني يكشف عن عرض من أذربيجان

كشف اللاعب عمر هاني، الذي فسخ عقده مع نادي ابويل القبرصي، تلقيه عدة عروض احترافيه، أبرزها من نادي غابالا الأذري، والقادسية الكويتي، وفريقا قبرصيا.

وأشار اللاعب في تصريح لـ”الغد”، أنه يأمل بنجاح المفاوضات مع النادي الأذري، سعيا للحفاظ على مواصلة الاحتراف في أوروبا، للحصول على مزيد من الخبرات.

وعن تدهور علاقته مع ابويل القبرصي، قبل فسخ عقده رسميا، أشار اللاعب الذي عاد إلى عمان، إلى أن رحيله عن الفريق كان بقرار إداري وليس فنيا.

وقال: رئيس النادي اتخذ قرارا إداريا بالتخلي عن خدماتي، رغم تمسك المدير الفني الذي كان يخطط لمنحي الفرصة كلاعب أساسي في الموسم الجديد.

وأضاف: تحدث إلي رئيس النادي، وأبلغني أنني لست ضمن حسابات المدرب، وأنه يخطط لإعارتي، لأتفاجأ في اليوم التالي وخلال التدريب، بحديث المدرب الذي أكد ثقته بقدراتي، وتوجهه للاعتماد علي بشكل كبير في الموسم الجديد.

وكشف اللاعب عن توجيه إنذار لنادي ابويل القبرصي، استمر لمدة 15 يوما، قبل أن يتم فسخ العقد، لافتا إلى أن وجهته المقبلة لم تحدد حتى الآن، رغم العروض التي تلقاها من عدة أندية.

فريق عراقي يقدم عرضا مغريا لنجم محلي

تلقى أحد نجوم دوري المحترفين لكرة القدم في الموسم الحالي، عرضا احترافيا مغريا من أحد أندية المقدمة في العراق، ولكن دون الاتفاق على انتقال اللاعب حتى الآن.

ونشب خلاف بين النجم المحلي وناديه، بسبب عدم الاتفاق على كيفية توزيع المبلغ الكبير المقدم لاحتراف اللاعب، الأمر الذي قلل من فرص احتراف اللاعب في الوقت الحالي.

وكشف شاهد على المفاوضات في تصريح لـ”الغد”، عن قيمة العقد الذي وصل إلى حوالي 450 ألف دولار، بحيث يذهب 200 ألف دولار للاعب، والباقي للنادي، وهو ما رفضه اللاعب جملة وتفصيلا، مفضلا الانتظار لحين انتهاء عقده مع النادي، ومن ثم الحصول على كامل المبلغ.

النادي بدوره طالب بمبلغ مالي أكبر لاتمام الصفقة، وهو ما تسبب في تراجع حماس النادي العراقي لاتمام عملية الانتقال.

مدرب الفيصلي يسعى لتأمين راتب قبل “الكلاسيكو”

وعد المدير الفني لفريق الفيصلي العراقي حكيم شاكر لاعبيه، بالعمل على صرف رواتبهم قبيل المباراة المقبلة أمام الوحدات، التي تجري الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأشار حكيم خلال حديثه للاعبين، أنه سيفاتح الإدارة بشأن تأمين راتب شهر قبل المباراة المقبلة، بحثا عن تهيئة الظروف النفسية والمعنوية والفنية أمام اللاعبين، قبل المواجهة المنتظرة.

صعوبة في تغيير حكم “الكلاسيكو”

تفيد المعلومات أن اتحاد كرة القدم، ربما لن يكون بمقدوره تلبية طلب نادي الوحدات، بتغيير طاقم الحكام العراقي المكلف بإدارة مباراة كلاسيكو الكرة الأردنية التي تجمع الوحدات مع الفيصلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وكان الوحدات خاطب اتحاد الكرة رسميا، لطلب تغيير طاقم الحكام العراقي، بداعي أن المدرب الجديد للفيصلي عراقي الجنسية وهو حكيم شاكر.

المعلومات ترجح عدم استجابة الاتحاد لطلب الوحدات، لأسباب عديدة، ابرزها صعوبة التراجع عن ذلك، بعد تلقي موافقة اتحاد الكرة العراقي، ناهيك عن ضيق الوقت وصعوبة البحث عن طاقم حكام جديد.

الحافي يشرف على دورة “الفوتورو” لمحاضري غرب آسيا

تختتم اليوم الأحد، فعاليات دورة الفوتورو التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر تطبيق الزوم، لمحاضري الحكام للدول العربية في غرب آسيا وافريقيا، بمشاركة 36 شخصا من مختلف الاتحادات.

ويشرف على الدورة مسؤول تطوير التحكيم في فيفا لمنطقة غرب آسيا إسماعيل الحافي، إلى جانب المحاضرين الدوليين علي الطريفي وعصام عبدالفتاح.

وكان نائب رئيس لجنة الحكم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هاني بلان، وجه كلمة للمشاركين في حفل الافتتاح الذي جرى الخميس الماضي، تحدث فيها عن أهمية هذه الفعالية.

سلطان مرشح لتدريب حراس مرمى العقبة

بات المدرب خالد سلطان، أحد ابرز المرشحين لتولي مهمة تدريب حراس مرمى فريق شباب العقبة لكرة القدم، خلفا للمدرب محمد الخلايلة الذي غادر للإشراف على تدريب حراس مرمى منتخب الشباب.

وشهد اليومان الماضيان، مفاوضات إيجابية بين الطرفين، انتهت باتفاق مبدئي، بانتظار حسم الموضوع رسميا.

كواليس النجوم

* اتحاد كرة القدم، أبلغ نادي ذات راس، أن قيمة عقوبة عدم مشاركته في بطولتي دوري الدرجة الأولى، وبطولة كأس الأردن، تبلغ حوالي 100 ألف دينار..الاتحاد طلب من ذات راس شرح ظروفه (كتاب استرحام)، للنظر في تخفيض العقوبات المالية.

• المدرب الحالي والنجم السابق بدران الشقران، بات مطلوبا لأحد أندية الدرجة الأولى التي تدرس جديا فسخ عقد المدير الفني الحالي..النادي يفكر بإجراء التغيير قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.

• أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، أكدت أنها تنتظر طبيعة نتائجها في المنافسات المقبلة، قبل حسم مصير عدد من لاعبيها المرشحين للانتقال والاحتراف…أندية تخطط سرا لبيع عدد من نجوم الفريق، في حال فقدت فرصة المنافسة على اللقب، فيما ستبقي عليهم في حال واصل الفريق المنافسة.

• مدربون في أندية المحترفين لكرة القدم، يشرفون على تدريب فرقهم، مقابل الحصول فقط على بدل “بنزين”.. النادي استقطب أيضا لفرق الفئات العمرية مدربين متطوعين دون مقابل…هذا المشهد يجسد واقع أندية كرة القدم في الأردن، سواء من خلال غياب التخطيط السليم، إلى جانب المشكلة المالية المتواصلة.

• اتحاد كرة القدم، يدرس صرف سلفة مالية لأندية المحترفين، لحين حلول موعد صرف الدفعة التالي من مخصصات تلك الأندية.

• دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، خاطبت مقيمي الحكام للإعلان عن اقامة محاضرات يوم الأربعاء المقبل، لمقيمي “ايه” و”بيه”، ويوم الخميس لمقيمي “سي”.