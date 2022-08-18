جرار مدربا في نادي هيوستن الأمريكي.. تصعيد عجلوني ضد التحكيم.. الرمثا يفسخ عقد الخزاعلة.. والحافي من أوزبكستان إلى فلسطين

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

جرار مدربا في نادي هيوستن الأميركي

أعلن المدرب الأردني ناثر جرار، تعاقده مع نادي توتل فوتيل هيوستن الذي ينافس في دوري الـ “أم ال أس نيكست”.

وبين جرار أنه بات رسميا مدربا في النادي الأمريكي، بحيث يقود فرق الفئات العمرية، بانتظار الالتحاق بالفريق بعد الحصول على تأشيرة دخول الولايات الأمريكية المتحدة.

وبين جرار في تصريح لـ”الغد” من كندا، حيث يتواجد هناك حاليا، أن تعيينه في النادي الأميركي، جاء بعد مفاوضات اسفرت عن اتفاق، خاصة بعد اجتماعه مع رئيس النادي الأمريكي الذي يعتبر من رجال الأعمال الناجحين.

وبين جرار أن هذه الخطوة المتقدمة، تأتي بعد عمله في نادي تورنتو ف سي الكندي، وترشيحه للعمل مدربا للفريق الرديف في النادي، بتزكية من المدرب المعروف برادلي الذي سبق وأن اشرف على تدريب منتخبي أميركا ومصر.

وبات جرار يتمتع بخبرات تدريبية متميزة، بعد عمله في مجال التدريب في كندا، ومشاركته في العديد من دورات التعايش الأوروبية، إلى جانب عمله في الأندية المحلية، والتي كان من ابرزها مساعدا في النادي الفيصلي.

الحافي من أوزبكستان إلى فلسطين

ما إن عاد الخبير التحكيمي الأردني إسماعيل الحافي إلى عمان قادما من أوزبكستان، حتى توجه إلى فلسطين يوم أمس، للإشراف على ورشة عمل للحكام الفلسطينيين.

وتواجد الحافي في أوزبكستان مدة 3 ايام، بتكليف من الاتحاد الآسيوي، من أجل مشاهدة حكم أوزبكي مرشح للحصول على شهادة النخبة، حيث عاد الخبير الاردني إلى عمان فجر أمس، قبل أن يتوجه مساء إلى فلسطين للقيام بمهمته الثانية.

قائد الفريق تحت الضغط

يعيش قائد أحد فرق أندية المحترفين لكرة القدم تحت الضغط في الأيام الحالية، بسبب لجوء إدارة النادي إلى هذا اللاعب في كل كبيرة وصغيرة، خاصة فيما يتعلق بمشاكل فريق الكرة.

واعتمدت الإدارة في الفترة الماضية على قائد الفريق، لحل جميع الخلافات والمشاكل داخل الفريق، إلى جانب اقحامه في بعض التفاصيل الإدارية، ما تسبب في إرهاق النجم الذي تراجع مستواه الفني بسبب دخوله في معارك جانبية فرضتها عليه الإدارة.

نادي عجلون يلاحق التحكيم ويطلب تدخل نواب المحافظة

دخل نادي عجلون في سجال مع دائرة التحكيم في اتحاد الكرة، بسبب ما يقول إنها اخطاء تحكيمية في مباراة الفريق الحاسمة أمام فريق وادي الريان، للصعود إلى دوري الدرجة الثانية، والتي انتهت بفوز الريان بفارق الركلات الترجيحية، بعد التعادل 1-1، حيث يقول عجلون إن هدف الريان جاء من تسلل.

واحتج عجلون على كشف المباراة، وغياب اسم أحد الحكام عن الكشف الرسمي، مشيرا إلى أن هذا الحكم ومراقب المباراة من نفس منطقة وادي الريان.

وابدى عجلون دهشته من حجب اسم الحكم عن الكشف الرسمي للمباراة، ليقوم النادي باتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحتجاجية، وصلت إلى مخاطبة النائب عن محافظة عجلون بلال المومني، الذي وعد بمتابعة القضية مع اتحاد الكرة.

وقال رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي في تصريح لـ”الغد”: هناك الكثير من المغالطات التحكيمية في المباراة، ناهيك عن غموض في غياب اسم أحد الحكام عن كشف المباراة، وهو الحكم الذي احتج عليه النادي.

وأضاف: راجعنا دائرة الحكام، والتقينا بأسامة جبران، واستفسرنا عن سبب وجود حكم من نفس مدينة الفريق المنافس، ولكن جبران لم يعترف بوجود هذا الحكم، ناهيك عن مغالطات أخرى، أوردناها في كتاب رسمي للنائب المومني الذي وعد بالمتابعة مع اتحاد الكرة.

وبين الصمادي أن النادي نشر في موقعه كل التفاصيل، ليتلقى اتصالا من الحكم المعني الذي أكد أن الهدف الذي احتسب للريان لم يكن من جهته، وهذا دليل على تواجده في المباراة.

وأكد الصمادي ايضا أن مراقب المباراة هو من نفس المنطقة، وهذا أمر لا يجوز حفاظا على الشفافية، مشددا على مواصلة متابعة الموضوع، للوقوف على التفاصيل، مبديا دهشته من الغموض الذي يكتنف اسم الحكم الحاضر الغائب!

الرمثا يفسخ عقد الخزاعلة

اعلن نادي الرمثا، فسخ عقد لاعبه سائد الخزاعلة، دون الحديث عن الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

وجاء فسخ العقد بعد تصرف من اللاعب لم يعجب الإدارة، التي سارعت لإعلان فسخ عقد الخزاعلة الذي عاد وأعلن في صفحته ايضا التوصل لاتفاق على فسخ العقد بالتراضي.

وشهدت ليلة أول من امس خلافا بين اللاعب والنادي، خلال لحظات تسليم رواتب اللاعبين، ما دفع سائد الخزاعلة لتصرف لم يعجب الإدارة التي اكتفت بقرار فسخ العقد، رغم الاصوات التي كانت تطالب بإجراء أكبر.