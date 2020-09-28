“جراند حياة عمان” يفعّل خدمة الدفع الذكي “SmartLink”

عمان – إيماناً بأهمية تقديم الضيافة ذات المستوى العالمي والإبقاء على التجربة الفندقية المتميزة في ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، أعلن فندق جراند حياة عمان عن تفعيل خاصية الدفع الذكي “SmartLink” بالتعاون مع شركة “STS PayOne” والتي تمنح ضيوف الفندق الشعور بالأمان عند اتمام عملية الدفع دون أي تلامس جسدي ممكن، مؤكدة بهذه الخطوة التركيز على صحة الضيوف والموظفين على حد سواء.

حيث يقوم مبدأ الـ”SmartLink” على إرسال رابط آمن من خلال رسالة نصية وأيضا عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالضيف، ويحتوي الرابط على فاتورة إلكترونية بالقيمة المطلوبة ويطلب منه إدخال معلومات بطاقته الائتمانية لإتمام عملية الدفع وإستلام إيصال إلكتروني فوري، حيث أن العملية لا تتطلب استخدام جهاز لسحب مبلغ الفاتورة عند نقاط البيع، ويستطيع النزيل القيام بهذه العملية قبل وصوله الى الفندق، أو عند تسجيل الدخول، ومن الممكن ايضا إتمامها بأي وقت اثناء الاقامة بكل اريحية من داخل غرفته، وبذلك تكون العملية قد تمت بنجاح وبطريقة آمنة خالية من دون أي تلامس بين الطرفين.

من جانبه، قال أشويني كومار مدير عام فندق جراند حياة عمان: ” يستمر الفندق بتبني آخر الحلول التكنولوجية المتوفرة في السوق بهدف خدمة ضيوفنا وموظفينا. وأضاف : ” هدفنا الأساسي تقديم أقصى درجات الرعاية وتوفير تجربة لا تضاهى”.

ويلتزم فندق حياة عمان بالعمل مع القطاعات الصناعية الرائدة في صياغة مقاييس جديدة وتكنولوجيا وخبرات مسخرة لخدمة الزبائن، كما يلتزم بالمرونة في اتباع الأساليب التي تؤدي هذا الغرض.

وتتماشى تقنية “PayOne SmartLink” مع مساعي فندق حياة عمان في توفير أقصى درجات الرعاية والنظافة عالمياً، حيث يتم اتخاذ خطوات وممارسات فاعلة ضمن هذا الاطار. ويضع الفندق جُل تركيزه على صقل تجارب الزبائن سعياً لراحتهم وضمان تجربة مميزة.

وأعرب مدير عام شركة STS PayOne جانتي عبد الله عن سعادته قائلا: ” نحن فخورون باختيارنا من قبل فندق جراند حياة عمان الذي يحرص على مواكبة آخر ما تم التوصل إليه في مجال الدفع الآمن والرسائل الرقمية، حيث أننا نوفر حلولا تضمن تعزيز إيرادات الفندق مع ضمان جودة الخدمة.