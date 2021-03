“جراند حياة عمّان” يعلن افتتاح مطعمه الإيطالي الجديد

عمان- تحت رعاية السفير الإيطالي لدى الأردن فابيو كاسيزي، أعلن فندق جراند حياة عمّان، عن افتتاح مطعمه الذي طال انتظاره The Lombard؛ المكان الأمثل لخوض تجربة أصيلة تحاكي نمط الحياة العصري في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويعد The Lombard -الذي يحل محل L’incontro المكان المحبوب في جراند حياة عمّان- بأن يقدم لعشاق الأطعمة والأطباق الإيطالية الشهية في عمّان، تجربة إيطالية أصيلة ممزوجة بسحر العالم القديم مع احتفاء بالفن والثقافة والطعام والحياة الجميلة.

تتضمن قائمة الطعام عروض الأطعمة الإيطالية الشهيرة، مثل fresh pasta، Risotto a la Monzese، Pizzoccheri، Sbrisolona وCasola، إضافة إلى أطباق أخرى متعددة ومتنوعة، لتقدم منظورا حديثا للوصفات التاريخية الأصيلة.

وتشمل التجربة طعام ميلانو اللذيذ وأنواعا مختارة من النبيذ الإيطالي المحلي، إضافة إلى بار كلاسيكي يتضمن مجموعة من كوكتيلات الفيرموث والمقبلات التقليدية العريقة، وسط أجواء إيطالية مفعمة بالروح القديمة، يتضاعف سحرها مع موسيقى جاز من ثلاثينات القرن الماضي تعزف بحيوية في الخلفية.

ومن جانبه، قال أشويني كومار، مدير عام فندق “جراند حياة عمان”: “لقد استمعنا لما يريده ويرغب به الناس، وعلى الفور استجبنا لهم، مقدمين تجربة تناول طعام فاخر لكن بأسعار معقولة؛ حيث وضعنا بين أيديهم أفضل المأكولات الإيطالية، وتفاصيل مبهرة في كل مناحي تجربة تناول الطعام الفريدة هذه، ابتداء من تصميم صالة المطعم إلى المأكولات والمشروبات”. وأضاف: “سيكون كل شيء في The Lombard حيويا وممتعا وعصريا وأنيقا!”.

يذكر أن الشيف الرئيسي في The Lombard، دانيال ماسيو، ولد وترعرع في مدينة كريمونا، جنوب إقليم لومبارديا الإيطالي. وقد درس ماسيو في مدرسة الطهي في Ponte de Legno، وفي رصيده 17 عاما من الخبرة في العمل في مطاعم من الدرجة الأولى في لومبارديا ومختلف أنحاء العالم. ويتمتع ماسيو بأسلوب تقليدي في الطهي، مع تركيزه على أصالة النكهات، مستفيدا من معرفته الواسعة بالأطباق اللومباردية التقليدية المنسية والتي تعلمها من والدته. يعتمد تصميم لومبارد على طراز “آرت ديكو” (Art Deco) الكلاسيكي للعام 1930؛ حيث يعطي إحساسا بالفخامة البسيطة التي تعيدنا إلى عصره الذهبي. أما البار فيقع في القلب النابض للمكان، تحت قبة رائعة تذكر بقبة Galleria Vittorio Emanuele في ميلانو، وهي مصدر إلهام رئيسي لشعار المطعم الجديد. وتشتهر مدينة ميلانو الواقعة في إقليم لومبارديا بثقافتها الغذائية الإيطالية، كما أنها عاصمة الموضة والتصميم، وبالتالي فهي تمثل “فن الحياة الإيطالي” على نحو مثالي.