“جراند حياة” يفعل المفتاح الإلكتروني

عمّان – في طور إلتزامنا بمعايير الرعاية العالمية والتحول الرقمي، يستمر فندق حياة عمان بتطبيق أحدث الخدمات لضمان صحة وسلامة ضيوفه وموظفيه في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). و بناء عليه، أعلن فندق جراند حياة عمان عن بدء إجراءات تفعيل خدمة المفتاح الذكي لغرف الفندق “Mobile-Access Technology” بالتعاون مع الشركة الأردنية للأنظمة الإلكترونية (JDS) الوكيل الحصري لشركة “ASSA ABLOY Global Solutions – VingCard”.

وتتميز هذه الخدمة بأنها تمنح ضيوف الفندق الشعور بالأمان عند إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الفندق والتنقل في ارجائه ومرافقه وصولا للغرف بأقل تلامس جسدي ممكن، مؤكدة بهذه الخطوة التركيز على صحة الضيوف والموظفين على حد سواء. يقوم مبدأ الـ”Mobile-Access Technology” على استخدام أجهزة الهواتف الشخصية للوصول إلى الغرف عن طريق تحميل تطبيق “World of Hyatt” الخاص بجميع فنادق حياة حول العالم، ويستطيع النزيل القيام بعملية حجز غرفته واختيار المزايا المفضلة لديه والدخول إلى الغرفة عن طريق التطبيق عوضا عن استخدام المفاتيح البلاستيكية التقليدية، وبذلك يضمن النزيل القيام بجميع العمليات بأقل تلامس ممكن للأسطح خارج الغرفة، حيث ستكون هذه الخدمة متوفرة بشكل كامل مع نهاية العام الحالي.

من جانبه، قال أشويني كومار مدير عام فندق جراند حياة عمان: “يستمر الفندق بتبني آخر الحلول التكنولوجية المتوفرة في السوق بهدف خدمة ضيوفنا وموظفينا. وأضاف: “هدفنا الأساسي تقديم أقصى درجات الرعاية وتوفير تجربة لا تضاهى”. كما وأعرب مدير عام “الشركة الأردنية للأنظمة الإلكترونية”، السيد لؤي مدانات عن شكره لإدارة ” فندق جراند حياة عمان ” لثقتهم بالشركة والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية لقطاع الضيافة في الأردن.

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وتعتبر شركة رائدة في قطاع الضيافة، وتضم محفظتها 20 علامة فندقية مرموقة، وقد بلغ عدد منشآتها الفندقية اعتباراً من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 ما يزيد على 900 فندق ضمن 65 دولة في ست قارات، ويتجلى هدفها في تقديم العناية للناس.