جرانوييرس وثيبايوس يتوّجان بلقب الزوجي في بطولة ريو

ريو دي جانيرو – توج الإسباني مارسيل جرانوييرس والأرجنتيني أوراثيو ثيبايوس، بلقب الزوجي ببطولة ريو دي جانيرو البرازيلية المفتوحة للتنس إثر فوزها في النهائي على الزوجي الإيطالي المكون من سلفاتوري كاروسو وفيديريكو جايو بمجموعتين لواحدة.

Marcel Granollers encadena triunfo en Río junto a Horacio Zeballos – https://t.co/ANcF6WQN8I pic.twitter.com/kF1PwHrLus — Interdeportes Diario (@Interdeportes_) February 24, 2020

وبعد مباراة استغرقت ساعة و40 دقيقة، تمكن الزوجي الناطق بالإسبانية من إنهاء المباراة لصالحهما بنتيجة 6-4 و5-7 و10-7، حيث يعد هذا اللقب الثاني للثنائي في غضون 8 أيام، بعد تتويجهما بلقب الزوجي ببطولة بوينوس آيرس على حساب الزوجي المكون من النرويجي كاسبر رود والبرتغالي بيدرو سوزا بمجموعتين نظيفتين. (إفي)