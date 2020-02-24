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جرانوييرس وثيبايوس يتوّجان بلقب الزوجي في بطولة ريو

منذ ساعة واحدة

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ريو دي جانيرو – توج الإسباني مارسيل جرانوييرس والأرجنتيني أوراثيو ثيبايوس، بلقب الزوجي ببطولة ريو دي جانيرو البرازيلية المفتوحة للتنس إثر فوزها في النهائي على الزوجي الإيطالي المكون من سلفاتوري كاروسو وفيديريكو جايو بمجموعتين لواحدة.

وبعد مباراة استغرقت ساعة و40 دقيقة، تمكن الزوجي الناطق بالإسبانية من إنهاء المباراة لصالحهما بنتيجة 6-4 و5-7 و10-7، حيث يعد هذا اللقب الثاني للثنائي في غضون 8 أيام، بعد تتويجهما بلقب الزوجي ببطولة بوينوس آيرس على حساب الزوجي المكون من النرويجي كاسبر رود والبرتغالي بيدرو سوزا بمجموعتين نظيفتين. (إفي)

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