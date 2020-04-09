جرشيات يحولن مطابخهن الإنتاجية في ظل الحظر إلى صناعة الحلويات الشعبية

صابرين الطعيمات

جرش – تحولت المطابخ الإنتاجية في بيوت جرشيات في ظل حظر التجول وتوقف العمل في محال الحلويات، إلى معامل مصغرة للحلويات الشعبية بمختلف أنواعها وأشكالها، والعمل على تسويقها في إطار ضيق، لتوفير مصدر دخل لأسرهن.

وأكدت نساء عاملات في هذا المجال، أن هذه هي الطريقة الوحيدة امامهن حاليا لتوفير مصدر دخل، لاسيما مع توقفهن عن عمل الأطعمة والمواد الغذائية التي منع تسويقها خلال الحظر، مشيرات الى ان التسويق يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولمسافات قريبة من المطبخ الإنتاجي.

وقالت دانا بني محمد، إنها تدير مطبخا إنتاجيا متواضعا في منزلها منذ سنوات، وتحضر فيه أنواعا مختلفة من الأطعمة والمخللات والمربيات والحلوى.

واشارت الى انه مع توقف خدمة توصيل الأطعمة، رأت ضرورة توفير مصدر رزق لأسرتها، لاسيما وأنها تعتمد اعتمادا كبيرا على مطبخها الإنتاجي في توفير مصدر دخل لأسرتها، موضحة انها اضطرت إلى صناعة الحلوى وتسويقها في الأحياء السكنية القريبة من منزلها، ووفق الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة.

وأكدت بني محمد، أنها تعتمد على الاقارب والاصدقاء في تسويق المنتج، مشيرة الى ان كل مشتر يستطيع الحصول على الكمية التي يحتاجها سيرا على الأقدام وبأقل الأسعار.

وتحتلف الأنواع التي تصنعها بني محمد وفقا للمواد الأولية المتوفرة للعمل، فالعديد من أنواع المواد الأولية لا تباع إلا في المدن، فيما الاصناف الشعبية والعادية تباع مواد تصنيعها في البقالات الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك قالت ربة المنزل فاطمة العياصرة، إن الحلوى من الأطباق الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويحتاج إعداداها إلى مهارة وكفاءة عالية وتوفر مواد أولية مناسبة، مما يضطر الأهالي إلى الاعتماد على السيدات المعروفات في مناطقهم السكنية بصناعة المواد الغذائية.

وأكدت العياصرة أنها تشتري بين الحين والآخر بعض أنواع من الحلوى التي تنتجها سيدات في مطابخ منازلهن مثل الكيك والتورتات بمختلف أنواعها والهريسة والبسبوسة والمعمول والعوامة والتي أسعارها تتناسب مع ذوي الدخل المحدود .

إلى ذلك قالت رئيسة جمعية سيدات ساكب يسرية العياصرة، إن عددا كبيرا من عضوات الجمعية يعتمدن على المطابخ الإنتاجية في توفير مصادر رزق لأسرهن.

واضافت ان توقف العمل منذ أسابيع في هذه المطابخ بسبب وباء كورونا وقرار الدفاع بحظر التجول، ألحق بالسيدات خسائر فادحة، لاسيما وأنهن خسرن كذلك مواسم المهرجانات السياحة الداخلية والخارجية وغيرها من المناسبات التي تنشط في هذا الوقت.

وأكدت العياصرة، أن العديد من السيدات المنتجات، قادرات على العمل في مجال صناعة الحلويات، وخاصة الحلوى الشعبية التي تشهد إقبالا حاليا كاللزاقيات وخبز العيد والزلابيا والمهلبية والأرز بالحليب.

واشارت الى ان بعض السيدات اللواتي يجدن العمل في هذه الصناعة الغذائية يقمن بإعداد الحلوى وبيعها عبر إطار ضيق ومحدود داخل الأحياء السكنية التي تقطن فيها كل سيدة، مع مراعاة الشروط الصحية ومدى توفر المواد الأولية للإنتاج.

وأوضحت العياصرة، أن السيدات مضطرات إلى العمل بهذه الصناعة، لاسيما وأنها تشهد طلبا غير مسبوق حاليا، بسبب إغلاق كافة محال الحلوى منذ أسابيع، وحاجة المواطنين لهذه المادة الغذائية، لاسيما في بعض المناسبات البسيطة في إطار عائلي ضيق كأعياد ميلاد الأطفال.