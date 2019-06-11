جرش.. أحرق شقيقته وادعى انتحارها

جرش- الغد- ألقت كوادر البحث الجنائي القبض على شخص قام باحراق شقيقته والإبلاغ عن انتحارها في محافظة جرش

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن بلاغاً ورد للعاملين في قسم بحث جنائي جرش أمس حول قيام فتاة تبلغ من العمر 35 عاماً باحراق نفسها داخل منزل ذويها في جرش وأنها وصلت للمستشفى متوفاة، حيث تم التحرك للمكان ومباشرة التحقيقات.

وأضاف السرطاوي أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من أدلة ومعلومات تبين وجود شبهة جنائية بالحادثة وأن الفتاة لم تقم بالانتحار بل أنها تعرضت لجريمة قتل حيث وقع الاشتباه على شقيقها وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه باحراقها عن طريق سكب مادة بترولية على جسدها إثر خلافات عائلية، وجرى إحالة القضية للقضاء.