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جرش: أكثر من 214 ألف زائر للمواقع الأثرية منذ بداية العام

منذ 3 ساعات
أثار جرش

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جرش- قال مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة ان المدينة الاثرية شهدت حركة سياحية نشطة منذ بداية العام الحالي حيث وصل عدد الزوار الى 214 الفا وهو اعلى من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الزوار 160 الفا .

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المديرية تحرص على تنفيذ الخطط التي وضعتها من اجل اطالة مدة اقامة السائح وتنشيط الحركة السياحية وزيادة اعداد الزوار وخصوصا ان المدينة معروفة بتوفر السوق الحرفية وعدد من الاماكن التي يرتادها السياح محليا ودوليا .

وبين ان سياحة جرش تعمل على مدار الساعة لتوفير جميع الخدمات السياحية التي يحتاجها السائح خاصة مركز الزوار وتقديم خدمات الطعام والشراء مشيرا إلى أن زيادة الحركة السياحية تنعكس على الحركة الاقتصادية لمختلف القطاعات .

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