جرش: إتلاف 826 كغم لحوم ومجمدات بأحد المحلات

صابرين الطعيمات

جرش – واصلت لجنة الصحة والسلامة العامة في بلدية جرش الكبرى اليوم ويوم أمس و بالتعاون مع اللجان المشتركة من المحافظة وغرفة الصناعة والتجارة و بمرافقة رجال الأمن حملات التفتيش اليومية على مراكز التسوق بهدف الحفاظ على نوعية المواد الغذائية المعروضة للبيع وسلامة المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

و تضمنت حملات التفتيش التأكد من صلاحية تواريخ الإنتاج والانتهاء وسلامة عرض المواد الغذائية و التأكيد على أصحاب المحال التجارية ومراكز التسوق ضرورة التأكد بشكل دوري على سلامة المعروضات و عزل المواد المنتهية او التالفة بثلاجات مبرزة بلوحات تؤكد عدم عرضها للبيع.

و بين رئيس البلدية الدكتور علي قوقزه ان اعمال اللجنة تتواصل بصفة دورية سيما واننا مقبلون على الشهر الفضيل وان أي مواد معروضة سيتم اتلافها وتعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية .

و أكد رئيس اللجنة المكلفة بالمتابعة عامر سمور ان قسم الرقابة يتابع عن كثب كافة الملاحظات التي ترد عبر الاتصالات او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري لافتا انه ونتيجة لعدم إصلاح خلل في الثلاجات الرئيسية فقد تم إتلاف باقي اللحوم والمجمدات بأحد المحلات والبالغ وزنها 826 كغم حسب الأصول.