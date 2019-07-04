جرش: إدخال السوق الحرفي لمسار الذهب ينقذه من الخسائر

صابرين الطعيمات

جرش – أبقى مسار الذهب السياحي الجديد في جرش والذي سينطلق يوم افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون منتصف الشهر الحالي، نقطة تحميل وتنزيل السياح والزوار في مجمع السوق الحرفي بالمدینة الأثریة، ما سيبدد مخاوف تجاره من مخاوف تراجع مبيعاتهم بشكل حاد.

وكان تجار السوق الحرفي يتخوفون من تضاعف تراجع مبیعاتهم، إذا ما تم نقل مواقف حافلات السیاح بعد تشغیل مسار نهر الذهب الجدید إلى داخل الوسط التجاري، ما سیحول السوق العتیق في المدينة إلى سوق حرفي بدیل.

وأعلن رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، عن انطلاق المسار يوم افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، منتصف الشهر الحالي، مؤكدا أن البلدية أنهت كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح المسار، الذي سيربط المدينة الاثرية بالمدينة الحضرية ويدخل السياح إلى الوسط التجاري.

وقال قوقزة، إن مسار نهر الذهب من أهم المسارات الحيوية، لاسيما وأن الهدف منه ربط شطري المدينة ببعضيهما، ودخول السياح والزوار إلى المدينة الحضرية ودمجهم بالمجتمع المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الجرشيين في الاستفادة من السياحة، والتعامل مع الزوار وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لهم، والتي تضمن توفير مردود مادي واقتصادي وسياحي وترويجي لهم من خلال استثمارات سياحية خاصة.

وبين أن البلدية تسعى جاهدة لتجهيز وسط المدينة لاستقبال الزوار بعد عدة أسابيع قليلة، ومن أهم الإجراءات ترحيل البسطات و”البيكبات” المتنقلة، إلى سوق شعبي تتوفر فيه كافة الخدمات، كما تم تعبيد الطرق ودهان الأرصفة والأطاريف، وكذلك قامت البلدية بترحيل محال الحدادة، التي تقع في مسار الزوار إلى المدينة الصناعية، وإعفاؤهم من الأجور والماء والكهرباء لمدة عام، بهدف تشجيعهم على الرحيل، وتقوم كذلك البلدية بتنظيف واجهات المحال التجارية وتوحيد الآرمات فيها، حتى يكون الوسط التجاري بصورة تليق بالحركة السياحية داخل الوسط التجاري، ويتم الترويج لها بصورة صحيحة.

وأضاف قوقزة، أن نقطة التحميل والتنزيل للسياح والزوار ستبقى كما هي في مجمع السوق الحرفي، ولن تتغير نهائيا وينتقل السياح بجولة داخل المدينة الاثرية، والدخول بعد انتهاء جولتهم من خلال بوابة خاصة أعدت لمشروع الربط إلى الجسر الروماني الكبير، والذي يربط المدينتين، وكذلك يقوم السياح بالتجول في السوق العتيق وبعض الشوارع، التي حدد فيها اتجاه المسار لقضاء بعض الوقت في المدينة الحضرية والعودة عبر مخارج خاصة إلى السوق الحرفي داخل المدينة الأثرية.

وأكد اهمية المدينة على الخريطة السياحية وتوفر كافة الامكانيات فيها للوصول للمسار السياحي الناجح، الذي يعبر عن اصالة الأردن وتاريخه العريق، مشيرا الى قيام البلدية بكافة الاجراءات اللازمة لإنجاح المسار السياحي، وتهيئة التجار والمجتمع المحلي للتعامل مع السياح وتوفير استثمارات سياحية خاصة في الوسط التجاري.

وقال قوقزة، إن مسار نهر الذهب هو الخطوة الأولى في مشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية والمسار سيكون من أهم المسارات السياحية في جرش، وسوف يكون من أنشطها لأهمية النقاط السياحية، التي سيمر بها وقربه من المدينة الأثرية، وقد تم التباحث مع الحرفيين لضمان استمرارية عملهم خلال المسار، والالتزام بدخول وخروج السائح من موقف السوق الحرفي، كما هو لضمان تسوق السائح من السوق الحرفي.

وكانت مديرية سياحة جرش، قد أعلنت عن إطلاق مسار سياحي جديد وهو مسار نهر الذهب، والذي يهدف إلى إدخال السياح إلى الوسط التجاري مرورا بعدة مواقع سياحية، وتاريخية مهمة في الوسط التجاري وهذا المسار هو الخطوة الأولى في مشروع ربط المدينة الاثرية بالحضرية، وفق مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.

وقال الخطاطبة إن العمل بالمسار الجديد سيكون قريبا، خاصة بعد قيام بلدية جرش الكبرى بإزالة البسطات من الوسط التجاري ليكون بصورة لائقة، وتتناسب مع دخول افواج سياحية من مختلف دول العالم، والتي ستنقل صورة مشرفة عن مدينة جرش الحضرية والأثرية، لاسيما وأن مديرية السياحة انتهت من دراسة الاثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمسار تمهيدا لمناقشة المسار، وإجراء المشاورات المتعددة مع المجتمع المحلي، والذي يتمثل بتجار السوق والحرفيين والمجتمع المحلي ومختلف الفعاليات التي ستشارك في المسار وبعدها.

وبين، انه سيتم تحديد النقاط الحيوية في مسار نهر الذهب، وخط مسير السائح فيه، وأماكن الدخول والخروج، وأهم ما يميز هذا المسار هو المرور بنهر الذهب، وهو من المعالم الاثرية والتاريخية المهمة في جرش، مرورا بالسوق القديم ووسط المدينة والساحة الهاشمية.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون وبلدية جرش الكبرى، تقوم ادارة المهرجان بدفع مبلغ 76 الف دينار للبلدية، مقابل تقديم خدمات عامة في الموقع وتشكيل لجان المهرجان.