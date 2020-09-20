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جرش: إصابة جديدة بكورونا وإغلاق مدرسة خاصة

منذ 4 ساعات

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جرش – أعلن محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد الطلبة في مدرسة خاصة بالمحافظة.
وبين أبو قاعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الاصابة الجديدة مخالطة لحالة سابقة، وتقوم الجهات المعنية وفرق الاستقصاء الوبائي بعزل منزل المصاب، وأخذ العينات من مخالطي الإصابة من الدرجة الأولى والثانية، وأخرى عشوائية، فيما تقوم الأجهزة المختصة بتعقيم المنزل والمنازل المجاورة للاصابة بالإضافة الى المدرسة.
وعلى اثر ذلك قرر الدكتور أبو قاعود، إغلاق المدرسة الخاصة.
–(بترا)

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