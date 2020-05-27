جرش: إغلاق حي في بلدة نحلة

صابرين الطعيمات

جرش- أغلقت الجهات المعنية صباح اليوم الأربعاء حيا في بلدة نحلة، التابعة لبدية المعراض، الذي يقطن فيه الشاب الثلاثيني المصاب بفيروس كورونا والمخالط لبائع البوظة الذي ثبتت اصابته قبل نحو اسبوعين وكان يوزع البوظة على ٣٩ محلا تجاريا في محافظة جرش، وفق رئيس بلدية المعراض فيصل الظواهري.

وقال الظواهري إن البلدية تقوم على مدار الساعة بتعقيم البلدة والحي بشكل خاص ومختلف مناطق البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين الظواهري ان الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة بفحص المخالطين حرصا علي سلامتهم وفق البروتوكول الطبي المعمول به.

ومن الجدير بالعلم ان هذه الاصابة الثانية في محافظة جرش خلال هذين الأسبوعين لمخالطة موزع البوظة وقد ظهرت اصابة طفل من ظهر السرو قبل نحو عشر ايام وظهرت يوم امس اصابة شاب وهو صاحب محل تجاري كذلك في بلدة نحلة.

وكان الموزع قد وصل ل٣٩ محل تجاري في محافظة جرش وقد تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.