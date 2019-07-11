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جرش.. إغلاق طريق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على سجن مطلوب

منذ 3 ساعات

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صابرين طعيمات

جرش- اقدم العشرات من بلدة ريمون في محافظة جرش بإغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط محافظتي جرش وعجلون بالعاصمة من خلال إشعال الإطارات وحرقها في الشارع الرئيسي وفق مصدر مسؤول في محافظة جرش.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمن تتواجد في الموقع وقد تم إطفاء الاطارات وفتح حركة السير أمام المركبات وفض المتسببين بأعمال الشغب.

وبين أن سبب إشعال الإطارات هو طلب الإهالي بإخراج أحد الموقوفين من أبناء البلدة وعليه مئات من الطلبات القضائية بدون كفالة عدلية وهذا غير قانوني ولا يمكن إخراجه بدون كفالة عدلية وقاموا شباب من أهالي البلدة بإشعال الإطارات وإغلاق الطريق لإخراجه من السجن.

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