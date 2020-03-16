جرش: إغلاق محال تجارية وتعقيم للمواقع الأثرية

صابرين الطعيمات

جرش– قرر مجلس بلدية جرش الكبرى اغلاق جميع المحال التجارية والتي تشكل مكانا للتجمعات و قد تشكل خطرا من انتقال وتفشي وباء كورونا و ذلك حتى اشعار اخر يبدأ تطبيقه منذ مساء اليوم الاثنين 16 آذار 2020.

وتشمل كل مما يلي بالمرحلة الاولى :

مقاهي الكوفي شوب بجميع تصنيفاتها

صالات الافراح والمناسبات

مراكز تدريب كمال الاجسام واللياقة البدنية للذكور والاناث

مراكز التايكواندو و الرياضات المختلفة

المسابح

جمعية تنظيم الاسرة

صالات البلياردو بمختلف اشكالها

محلات البلاي ستيشن

كما قرر توجيه كتاب لتجمع لجان المرأة و الاتحاد النسائي في جرش لتوقيف اي فعالية ونشاط واجتماعات.

و نوّه رئيس البلدية د. علي قوقزة انه لا إستثناءات بالقرار مهما كانت الاسباب و تحت طائلة المسؤولية القانونية.

من جهة أخرى قامت بلدية جرش الكبرى تنفذ حملات رش و تعقيم للموقع الاثري و مركز الزوار والسوق الحرفي والمرافق عامة و مباني دار المحافظة و البلدية الرئيسي و مديريات الاجهزة الامنية و ستشمل كل الدوائر الرسمية حسب طبيعة و اعداد المراجعين…

و حملات تفتيشية مستمرة ستشمل جميع المحال التجارية والمقاهي و المطاعم والصالونات و مراكز الساونا و الحمامات التركية و الصالات العامة و مراكز التدريب الرياضي و صالات الحديد لضمان تطبيق تعليمات الحد من فرص انتشار وباء كورونا