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جرش : إغلاق مصنع حلويات و3 محال تجارية مخالفة

منذ 57 دقيقة
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جرش – قال رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة متصرف محافظة جرش عمر القضاة ان اللجنة بالتعاون مع فرق الصناعة والتجارة وخلال جولاتها الرقابية المكثفة اغلقت مصنعا للحلويات و3 محال تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية .
واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تم ايضا اتلاف كميات من العصائر والخضار والقطايف غير صالحة للاستهلاك البشري مبينا ان اللجنة مستمرة في حملاتها للتأكد من سلامة المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

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