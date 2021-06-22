جرش: إغلاق 3 مقاهٍ خالفت شروط تقديم الأرجيلة

عمان- وجهت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جرش قراراً بإغلاق 3 مقاهي بعد رصد مخالفتها لقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته لتقديمها لخدمة الأرجيلة داخل الصالات المغلقة، وذلك خلال حملة رقابية مشددة تنفذها وزارة الصحة على المنشآت في جميع محافظات المملكة بهدف الوصول لبيئة خالية من التدخين والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا وحماية المجتمع من أضرار التدخين.

كما بينت أن الحملة مستمرة من فرق التفتيش وضباط ارتباط مكافحة التدخين التابعين لوزارة الصحة بتنفيذ الحملة الرقابية المشددة على المؤسسات والمنشآت للتأكد من التزامهم بتطبيق قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته بما يضمن حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة والالتزام بإجراءات السلامة العامة داخل المنشآت دون تهاون للتأكد من التزام المنشآت السياحية والمقاهي والمطاعم بتطبيق اجراءات تقديم الأرجيلة وخدماتها ومنع التدخين بكافة أشكاله سواء السجائر أو سجائر الكترونية في الأماكن العامة والمغلقة بنسبة 100% ؛ كجزء من الاجراءات والقرارات الحكومية المتخذة حرصاً على توفير بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة والمغلقة.