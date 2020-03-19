جرش: إغلاق 6 محلات تجارية مخالفة للأسعار المعلنة

جرش- أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في جرش اليوم الخميس، 6 محالات تجارية لمخالفتها التعليمات واللوائح المتعلقة بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وقال محافظ جرش رئيس اللجنة عاطف العبادي انه تم تنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة بالتعاون مع الاجهزة الرقابية على الأسواق التجارية ومحلات بيع الخضار والفواكه ونتافات الدواجن ومحلات القصابين والمخابز والمؤسستين المدنية والعسكرية.

واضاف انه تم اغلاق 6 محلات مخالفة للتعليمات واللوائح، مشيرا الى انه تم التشديد على إلزام التجار بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبغير ذلك فان القانون النافذ سياخذ مجراه.

واكد المحافظ ان جميع المواد التموينية متوفرة بالأسواق داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الأسواق للشراء حيث تتوفر احتياجات المواطنين على مدار الساعة. (بترا)