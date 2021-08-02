جرش: اختتام معسكر تتبع مسار الثورة العربية الكبرى ومئوية الدولة

صابرين الطعيمات

اختتم معسكر تتبع مسار الثورة العربية الكبرى ومئوية الدولة اليوم الاثنين في مديرية شباب محافظة للفئة العمرية 15_17 عام، وبمشاركة 15 شابة

وتضمن المعسكر محاضرات حول مراحل تطور الثورة العربية قدمها الصحفي بسام وردات و دور الشباب في تنمية وتطور الوطن قدمها الاعلامي عيسى مقابلة وقامت المشاركات بزيارة محافظة جرش والالتقاء مع محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود و زيارة مديرية الآثار، ومحطة المعرفة

وشار محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود إلى دور الهاشمين في المحافظة ثوبت الدولة الاردنية و المنجزات التي تحققت خلال المئوية الأولى منذ عهد الملك المؤسس عبد الله الاول وصولا الي باني الدستور جلاله الملك طلال طيب اللله ثراه الى الملك الباني الملك حسين بن طلال رحمه الله وصولا الى الملك المعزز عبد الله الثاني

واضاف ان الشعوب والدول تعتز بقوتها وثروتها ونحن في الاردن نعتز بقيادتنا الهاشمية الحكيمة .

ويهدف المعسكر إلى التعرف على انجازات الدولة الأردنية في المئوية الأولى والتطلعات للمئوية الثانية، ودور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية وتطور وبناء الوطن وتعظيم الانجازات الوطنية.

واكد مدير شباب جرش احمد الحسن أن عددا من المعسكرات ينفذ وجاهيا وضمن الاشتراطات الصحية من لبس الكمامه والتباعد حفاظا على ابنائنا المشاركين.

واضاف بان المعسكرات تعمل على صقل المعرفة وادماج الشباب في مجتمعاتهم ليكونوا فاعلين في التنمية والمشاركة في جميع مجالات الحياة.

وانطلق معسكر الامن والسلامة الوطنية في مركز شباب جبة ومركز شابات ساكب بمشاركة48 شاب وشابة ضمن الفئة العمرية 18_24,15_17 عبر تطبيق زوووم.

يهدف المعسكر الى رفع مستوى الوعي الامني لدى الشباب وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق الامن المجتمعي بالشراكة مع جهاز الامن العام.