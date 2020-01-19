جرش: ارتفاع منسوب المياه يغلق طريق وادي سوف

جرش– أدى التساقط الغزير للأمطار، الذي شهدته العديد من مناطق محافظة جرش إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث سيول وتسبب بإغلاق طريق وادي سوف من الجهة الغربية.

وقال مدير منطقة بلدية سوف، جهاد القادري، إنه تم تفقد مكان الإغلاقات التي كانت نتيجة تراكم بقايا أغصان الأشجار التي تسببت في انسداد عبّارات تصريف المياه.

ودعا القادري المواطنين إلى الابتعاد عن طريق الوادي التي تشكل خطرا، بسبب ارتفاع منسوب المياه حفاظا على سلامتهم.(بترا)