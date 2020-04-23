جرش: اكتظاظ كبير وحركة تسوق نشطة

صابرين الطعيمات

جرش – شهدت مدينة جرش خلال اليومين الماضيين حركة تسوق نشطة بالتزامن مع قرب رمضان المبارك، تسببت في خلق ازمات سير خانق في شوارع المدينة الفرعية والرئيسة التي اكتظت بالمتسوقين، في الوقت الذي ما تزال فيه الحكومة تبذل قصارى جهدها في مكافحة جائحة كورونا.

وأكد سكان حدوث ازدحامات كبيرة على مختلف مراكز التسوق وعلى البنوك وغيرها من المحال التجارية، التي تقدم الخدمات الأساسية، في الوقت الذي شوهد فيها المئات من المواطنين غير ملتزمين بالاشتراطات الصحية مثل التباعد ولبس الكمامات والقفازات.

وقال المواطن مصطفى القادري، إن هذه الحالة في الاسواق جاءت رغم ان الأردن ما يزال يكافح من أجل التخلص من وباء كورونا، وفي الوقت الذي تحذر فيه الحكومة المواطنين مئات من التهافت على المواد الغذائية، لاسيما وأن المخزون الغذائي ممتاز ولن يتم فقدان أي مادة غذائية خلال شهر رمضان المبارك وأيام حظر التجول.

وأكد القادري أن هذه التجمعات من شأنها، أن تزيد من فرص انتشار العدوى، وتوفر بيئة خصبة لزيادة عدد المصابين وخاصة غير الملتزمين بقواعد السلامة العامة، وأهمها لبس الكمامات والقفازات.

ويعتقد القادري ضرورة تشديد الرقابة مجددا على الأسواق وحركة المواطنين وتنظيم دخولهم إلى مراكز التسوق وعدم التهاون بهذه الإجراءات وفق قانون الدفاع حرصا على سلامة المواطنين.

وقال المواطن أشرف العتوم إن مدينة جرش تعاني هذه الايام وقبيل حلول الشهر الفضيل من أزمة سير خانقة، وخاصة بالقرب من مراكز التسوق لتهافت المواطنين على شراء المستلزمات الرمضانية، وخاصة بعد إعلان حظر التجول الشامل خلال يوم الجمعة.

ويرى العتوم أن الحل يكمن في تشديد الإجراءات على اصحاب المحال التجارية، التي تسمح بهذه التجمعات ولا تنظم عمليات الدخول والخروج إلى المحال التجارية، مؤكدا ضرورة أن يتم مخالفة أي محل تجاري لا يلتزم بتوفير مستلزمات الصحة العامة ويلزم المتسوقين بقواعد السلامة العامة، وخاصة التباعد الاجتماعي، حرصا على صحتهم وسلامتهم.

بدوره اكد مطلع في محافظة جرش، ان الفرق الفنية ولجنة الصحة العامة بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة تعمل على مدار الساعة، من خلال فرقها لمراقبة مدى التزام المواطنين بشروط السلامة العامة، حرصا علي صحتهم، مؤكدا ان صاحب المحل التجاري الذي يخالف بعدم إلزام المتسوقين بضرورة التباعد واستخدام ادوات التعقيم المتوفرة في كافة المؤسسات الغذائية المختلفة سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه.

وبين المصدر، ان الازدحامات التي تشهدها المدينة ناتجة عن توجه المواطنين لشراء مستلزماتهم الرمضانية واستلام رواتبهم، خاصة وان اول ايام الشهر الفضيل من المتوقع ان يكون حظرا شاملا.

إلى ذلك قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن مدينة جرش شهدت ازدحامات كبيرة منذ بدء صرف الرواتب، ليتمكنوا من شراء المستلزمات الرمضانية قبيل حلول شهر رمضان المبارك والحظر الشامل اليوم.

وأكد البنا أن هذه التجمعات غير صحية وتمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروسات وغير صحية، مؤكدا ضرورة ان يتم تشديد الرقابة على الاسواق في هذه الفترة حرصا على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف البنا أن الالتزام هو طريق الصحة والسلامة من هذا الوباء، مؤكدا ضرورة أن يعاقب كل مخالف.