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جرش: الأجهزة الأمنية تنجح في ثني صاحب كشك عن الانتحار

منذ ساعتين
حريق
حريق -(تعبيرية)

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صابرين الطعيمات
جرش- الغد- نجحت الأجهزه الأمنية صباح اليوم في ثني شاب يملك كشكا من أبناء جرش عن الانتحار.
وكان الشاب قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسده، احتجاجا على قيام بلدية جرش الكبرى بإزالة كشك يملكه معتبرة موقع الكشك يمثل اعتداء على حرم الشارع بالقرب من إدارة ترخيص جرش، وفق رئيس قسم الإعلام في البلدية هشام البنا.
وأكد البنا أن الكشك صدر بحقه قرار إزالة من المدعي العام لاعتدائه علي حرم الشارع، وقام صاحب الكشك نفسه بحرق الكشك وكل ما يحتوي عليه من بضائع قبل التهديد بحرق نفسه في موقع الكشك.

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