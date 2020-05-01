جرش: انتعاش الحركة في الأسواق مع تخفيف إجراءات الحظر

صابرين الطعيمات

جرش – انتعشت أسواق محافظة جرش خلال اليومين الماضيين، بعد تخفيف إجراءات الحظر فيها، والسماح لأغلبية القطاعات بالعمل ضمن الاشتراطات الصحية، حرصا على عدم تجدد ظهور وباء كورونا.

وتوقع مراقبون أن تنتعش الحركة التجارية والتسوقية في مختلف القطاعات والمؤسسات التي بدأت بالعمل، وخاصة قطاعات الإنشاءات والتجميل والإكسسوارات ومحال الألبسة والأحذية والنقل العام بنسبة لا تزيد على 50 % أسوة بباقي المحافظات.

وقال المتسوق أمجد زريقات، إن تخفيف إجراءات الحظر على محافظة جرش، سهل على المواطنين قضاء حوائجهم في الشهر الفضيل، وخاصة المستلزمات الرمضانية.

وأضاف ان تشغيل المحال التجارية ومختلف القطاعات يوفر الخدمات اللازمة للمواطنين بسهولة، لاسيما وأن مدة الحظر كانت طويلة جدا، والمواطنون اصبحوا بحاجة إلى خدمات مختلفة ومنوعة.

وناشد زريقات، مركز إدارة الأزمات بتشغيل بعض الدوائر الخدمية بالحد الأدنى من الموظفين كدائرة الأراضي والمساحة والبلديات والتي تضم أقسام التراخيص والإنشاءات التي يحتاجها المواطنون.

وبين المواطن معين البرماوي، أن قرار تخفيف إجراءات الحظر عن محافظة جرش بدون مراقبة صحية مشددة يزيد من مخاطر عودة وباء كورونا، مؤكدا ضرورة منع أي تجمعات أو ازدحامات حرصا على صحة المواطنين .

بدوره قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن مدينة جرش تشهد انتعاشا في حركة التسوق خاصة بعد تخفيف إجراءات حظر التجول، والسماح للمواطنين باستخدام مركباتهم مما يسهل على المواطنين التسوق من الوسط التجاري، لاسيما سكان القرى والبلدات البعيدة عن مركز المدينة وأصحاب المركبات الخاصة.

وقال إن الجهات المعنية وقسم الصحة والسلامة العامة في بلدية جرش الكبرى يعمل على مدار الساعة وسط السوق، ويراقب مدى التزام المتسوقين وأصحاب المحال التجارية بشروط الصحة والسلامة العامة من تعقيم مستمر للمحال التجارية والمرافق العامة.

وأضاف البنا، أن إدارة السير في محافظة جرش منعت المركبات الخاصة والعامة من دخول وسط المدينة، منعا للازدحامات والاختناقات المرورية، خاصة وأن وسط مدينة جرش كان يشهد أزمات سير خانقة قبل أزمة كورونا، فيما سمح للمواطنين التسوق مشيا على الأقدام.

من جانبه قال مدير صناعة وتجارة جرش حكم الدويري، ان المديرية شكلت عدة فرق ميدانية وقسما خاصا لاستقبال الشكاوى، مشيرا الى ان هذه الفرق تعمل على مراقبة الاسعار وجودة المواد المعروضة وصلاحيتها ومدى الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

وقال انه سيتم تكثيف عمل هذه الفرق على مدار الساعة، بعد تخفيف إجراءات الحظر وتوقع حركة نشطة للأسواق خلال الفترة المسموحة بذلك.

وبين الدويري، ان أسعار الخضار والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها في متناول الجميع وضمن السقوف السعرية المحددة وأقل من ذلك، مشيرا الى انه يتم تتبع الشكاوى للمحال المخالفة على مدار الساعة.

وناشد الدويري المواطنين بالتبليغ عن أي مخالفات أو تجاوزات الصناعة والتجارة عبر خطوطها الساخنة، لاسيما وأن الاسواق ستشهد حركة نشطة خلال الايام المقبلة مع تخفيف إجراءات الحظر والسماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة وتشغيل قطاع النقل العام.