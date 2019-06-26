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جرش: انفجار محول كهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة واحدة

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جرش- انفجر محول كهرباء بالقرب من مخيم غزة بمحافظة جرش اليوم الاربعاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسبب بحريق اعشاب في محيطه وانقطاع التيار الكهرباء عن المنطقة.
وتوجهت كوادر الدفاع المدني الى مكان المحول وتم اخماد الحريق ولا يوجد اي اصابات، بحسب مصدر بالدفاع المدني.
وبينت شركة كهرباء اربد ان الفريق الفني قام بتبديل المحول لإعادة الكهرباء الى المنطقة. (بترا)

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