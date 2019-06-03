جرش: برامج لإدامة الخدمات لزوار الغابات والمدينة الأثرية

صابرين الطعيمات

جرش – مع توقع حركة سياحية نشطة خلال عطلة العيد إلى المواقع الأثرية في مدينة جرش تعمل عدد من الجهات المختصة في مجالات الآثار والسياحة والزراعة، ضمن برنامج عمل متكامل لضمان تسهيل وصول الزوار إلى كافة المواقع دون أي تأخير أو معيقات، وتوفير مختلف الخدمات السياحية لهم، فضلا عن الحفاظ على نظافة الموقع بشكل مستمر.

وبحسب مدير آثار جرش زياد غنيمات فأن الحركة السياحية ستكون نشطة خلال عطلة العيد، وسترتفع بشكل مطرد مقارنة مع حالة الركود خلال شهر رمضان المبارك.

وبين غنيمات أن عدد الأفواج السياحية إجمالا مرتفعة جدا منذ بداية العام الحالي، مقارنة بثلاث أعوام الماضية وأهمها السياحة الأوروبية والخارجية، مشيرا إلى انه من الطبيعي تذبذب السياحة المحلية في شهر رمضان المبارك لطبيعة الشهر الفضيل.

وقال غنيمات إن ما يميز الأردن بشكل عام ومحافظة جرش خاصة هو إعتدال درجات الحرارة والطبيعة المميزة، فضلا عن المواقع الأثرية المتعددة، والخيارات الكثيرة في البرامج السياحية، خاصة في الأردن التي تتمتع بالأمن والأمان، مقارنة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي تعانيها مختلف الدول المجاورة للمملكة.

بدوره قال رئيس جمعية حرفيين جرش صلاح العياصرة، أن الحركة السياحية ستكون مرتفعة خلال عطلة العيد وفقا لحجوزات المكاتب السياحية، مما سيحسن من أوضاع الحرفيين المادية، الذين ما زالوا ينتظرون موسم المهرجانات الشهر المقبل.

وأوضح العياصرة أن النشاط السياحي يوسع الاستثمارات السياحية في السوق الحرفي، ويزيد من حجم التجارة وينوعها ويحدثها ليتناسب مع حجم المبيعات، خاصة وأن عدد التجار المستفيدين من قطاع السياحة لا يزيد عن 48 تاجرا معظمهم من أبناء محافظة جرش.

وتمنى العياصرة، أن تعامل مدينة جرش كمدينة البتراء الوردية وتأخذ حقها من السياحة ليتمكن تجارها وسكانها من الشعور بهذه الحركة والإنخراط فيها، خاصة وهي من أكبر المدن السياحية على مستوى العام، وما زال سكانها بعيدين كل البعد عن العمل في القطاع السياحي أو الاستثمار فيه.

إلى ذلك قال مدير زراعة جرش المهندس خالد الشوبكي، إن الغابات والمواقع الحرجية والمحميات الطبيعية في جرش، شهدت كذلك حركة تنزه نشطة، وخاصة ثاني وثالث أيام العيد وفي عطلة نهاية الاسبوع.

وبين انه سيتم تجهيز المواقع والمتنزهات الطبيعية وبرنامج دوام كامل للموظفين في العطلة لضمان سهولة حركة التنزه والحفاظ على الثروة الحرجية من نشوب الحرائق بعد انتهاء المتنزهين من عملية الشواء.

بدوره قال مدير سياحة جرش فراس خطاطبة، أن المدينة الأثرية وكافة المواقع السياحية في جرش وسياحة المسارات تستعد لاستقبال أفواج سياحية كبيرة، بعد إنتهاء الشهر الفضيل مباشرة، وخاصة في عطلة العيد وقرب موعد إنطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون وفعاليات مختلفة في الموقع الأثري. وأضاف أن المديرية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة لاستقبال الزوار من أعمال النظافة والتعشيب والحجوزات والتذاكر والمرافق العامة ومواقف للسيارات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الزائر في الموقع، وخاصة السياحة الداخلية، وسياحة المسارات ومن مختلف دول الخليج العربي، والذين تبدأ عطلة الطلبة الصيفية لديهم مع إنتهاء رمضان. ويعتقد الخطاطبة أن عدد الأفواج السياحية هذا العام مرتفع بنسبة لا تقل عن 60 %، مقارنة مع السنوات السابقة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك، وبدء المهرجانات الصيفية، وخاصة السياحة الداخلية والعربية وسياحة المسارات.